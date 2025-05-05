Природне шоу у Швеції: мільйони людей стежили за міграцією лосів у прямому ефірі

У Швеції завершився сьомий сезон надпопулярного "повільного телебачення" - проєкту Den stora älgvandringen ("Велика міграція лосів"), що у прямому ефірі показує щорічну подорож лосів (європейських лосів) до літніх пасовищ.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на The Guardian.
З 15 квітня на платформі шведського національного мовника SVT глядачі майже три тижні могли в реальному часі спостерігати за міграцією тварин на півночі країни. Завершилась трансляція 28 квітня о 22:00 за місцевим часом.
Загалом було зафіксовано 478 годин безперервного відео: 70 лосів перетнули річку Онгерманельвен за 290 км на північ від Стокгольма. У зйомках задіяли 26 дистанційних камер, 7 нічних і дрон.
Із моменту запуску у 2019 році проєкт перетворився з експерименту громадського мовлення на справжнє культурне явище. У 2024-му трансляція привабила близько 9 мільйонів глядачів, а спеціальна Facebook-група налічує понад 76 тисяч учасників, які діляться спостереженнями, скриншотами й обговореннями.
"Ми дуже задоволені", - сказав менеджер проєкту Йоган Ергог. За його словами, глядачам навіть надсилали push-сповіщення, коли в об'єктив потрапляв перший лось.
У SVT вже підтвердили, що восьмий сезон "лосиного телешоу" вийде навесні 2026 року.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у Чорнобилі в об’єктив фотографів потрапив лось. У заповіднику зафіксували лося, що пробирався через густі зарості до водойми. Це свідчить про відновлення дикої природи в зоні відчуження.
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