Природне шоу у Швеції: мільйони людей стежили за міграцією лосів у прямому ефірі

З 15 квітня на платформі шведського національного мовника SVT глядачі майже три тижні могли в реальному часі спостерігати за міграцією тварин на півночі країни. Завершилась трансляція 28 квітня о 22:00 за місцевим часом.

Загалом було зафіксовано 478 годин безперервного відео: 70 лосів перетнули річку Онгерманельвен за 290 км на північ від Стокгольма. У зйомках задіяли 26 дистанційних камер, 7 нічних і дрон.

Із моменту запуску у 2019 році проєкт перетворився з експерименту громадського мовлення на справжнє культурне явище. У 2024-му трансляція привабила близько 9 мільйонів глядачів, а спеціальна Facebook-група налічує понад 76 тисяч учасників, які діляться спостереженнями, скриншотами й обговореннями.

"Ми дуже задоволені", - сказав менеджер проєкту Йоган Ергог. За його словами, глядачам навіть надсилали push-сповіщення, коли в об'єктив потрапляв перший лось.

У SVT вже підтвердили, що восьмий сезон "лосиного телешоу" вийде навесні 2026 року.