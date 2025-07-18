Прирівняли до нацизму: у Чехії ввели заборону на пропаганду комуністичної ідеології

Новий закон вносить правку до Кримінального кодексу Чехії, яка криміналізує пропаганду комуністичної ідеології, ставлячи її на один рівень з нацистською пропагандою.

Оновлене законодавство запроваджує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк до п'яти років для будь-кого, хто "створює, підтримує або пропагує нацистські, комуністичні чи інші рухи, які явно спрямовані на придушення прав і свобод людини або розпалювання расової, етнічної, національної, релігійної чи класової ненависті".

Ця зміна відбулася після закликів чеських історичних установ, включаючи Інститут вивчення тоталітарних режимів, виправити те, що вони вважають правовим дисбалансом.