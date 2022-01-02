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Приписывание Москве обязательств по "Минску" загоняет переговоры в тупик, - МИД РФ

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Воскресенье 02 января 2022 16:12
Приписывание Москве обязательств по "Минску" загоняет переговоры в тупик, - МИД РФ Фото: заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко (mid.ru)
Автор: Сергей Пышкин

По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, якобы, приписывание России обязательств по "Минску" загоняет переговоры в тупик. Восстановление мира на Донбассе отдаляется на неопределенный срок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

"Вместе с тем открытым остается вопрос, как продвигаться в направлении полного выполнения поддержанных Вашингтоном минских соглашений на фоне категорического отказа Украины от имплементации их другого краеугольного положения – поддержания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском", - заявил Руденко.

Как отметил Руденко, перспективы восстановления мира на Донбассе якобы отдаляется на неопределенный срок из-за того, что Украина объявляет Россию стороной конфликта и приписывает ей обязательства по Минску. По его словам, это загоняет переговоры в тупик.

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Российская Федерация Украина Донбасс Москва Минские соглашения
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