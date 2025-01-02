Припинення транзиту російського газу та удар дронами по центру Києва: новини за 1 січня

Україна припинила транзит російського газу. Тим часом росіяни атакували центр Києва за допомогою дронів-камікадзе.

Більш детально про те, що сталося в середу, 1 січня, - в матеріалі РБК-Україна .

Кран перекрито. Україна зупинила транзит російського газу в ЄС і Молдову

Транзит російського газу через Україну в Європу і Молдову зупинено після завершення контракту НАК "Нафтогаз" з "Газпромом".

Які наслідки можуть бути для ЄС, України та Молдови - в матеріалі РБК-Україна.

Київ атакували дрони, є загиблі

Київ у перший день нового року атакували дрони. У кількох районах впали уламки, виникли пожежі.

Унаслідок ворожої атаки загинули дві людини. Ще шестеро дістали поранення.

У США автомобіль влетів у натовп під час святкування Нового року, багато жертв

У Новому Орлеані, Сполучені Штати Америки (США), автомобіль в'їхав у великий натовп під час святкування Нового року. Десять людей загинули, ще 30 дістали поранення.

Як з'ясувалося пізніше, водія автомобіля застрелили поліцейські.

Хакери ГУР атакували сервіси російського "Лукойлу", - джерела

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували російський нафтовий сектор. Головною метою були сервіси компанії "Лукойл", повідомили джерела РБК-Україна.

Унаслідок атаки було уражено цифрові ресурси компанії. Через кібератаку у клієнтів компанії не було можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний додаток.

Бійці вже можуть звертатися по допомогу, - військовий омбудсмен

Військовослужбовці вже можуть звертатися по допомогу з питання порушень своїх прав. Це можна робити попри відсутність поки що законопроєкту про військового омбудсмена, розповіла Ольга Решетилова.