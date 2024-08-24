Припинення операції ЗСУ у Курській області залежить від Путіна, - прем'єр Литви

"Росія почала цю війну. Україна - захищається. Мене дивує, що іноді люди думають, що війна може йти лише на території України. Але це просто нечесно. Росія повинні нести ризики та відповідальність за те, що може статися на їхній території", - сказала вона.

Шимоніте наголосила, що світ спостерігає за тим, що відбувається в Курській області. Прем'єрка вважає, що диктатор Путін не хвилюється за своїх людей чи свої кордони, і це не дивує.

"Він не турбується про захист свого народу, бо цінність життя в Росії зовсім інакша, ніж цінність життя в наших державах. Відповідь проста. Росія може припинити всі ці операції, у Курську, будь-де. Вона може просто припинити війну і ми повернемось до мирного життя. Тому зупинка операції в Курську залежить від Путіна", - заявила глава уряду Литви.