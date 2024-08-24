Прекращение операции ВСУ в Курской области зависит от Путина, - премьер Литвы

"Россия начала эту войну. Украина - защищается. Меня удивляет, что иногда люди думают, что война может идти только на территории Украины. Но это просто нечестно. Россия должны нести риски и ответственность за то, что может произойти на их территории", - сказала она.

Шимоните подчеркнула, что мир наблюдает за происходящим в Курской области. Премьер считает, что диктатор Путин не волнуется за своих людей или за свои границы, и это не удивляет.

"Он не беспокоится о защите своего народа, потому что ценность жизни в России совсем иная, чем ценность жизни в наших государствах. Ответ прост. Россия может прекратить все эти операции, в Курске, где угодно. Она может просто прекратить войну и мы вернемся к мирной жизни. Поэтому остановка операции в Курске зависит от Путина", - заявила глава правительства Литвы.