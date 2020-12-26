Припаркованные авто и заказанная пицца: в Бельгии усиливают контроль за карантином

Фото: полиция (pexels)

В Бельгии полиция дополнительно будет патрулировать для контроля за соблюдением гражданами противовирусных мероприятий на Рождество. Будут даже учитывать, сколько пиццы заказали на одно домохозяйство.

Об этом сообщает The Brussels Times.

Полицейские сосредоточатся на проверке домашних собраний или торжеств под открытым небом на приусадебных участках.

В связи с ограничениями, каждое домохозяйство может принимать не более одного гостя в новогоднюю ночь и не более двух – на Рождество. На праздничные мероприятия, проводимые в саду или на приусадебном участке, разрешено приглашать не более четырех человек, но при условии соблюдения правил гигиены и дистанцирования.

При этом для выявления нарушений будут использовать и необычные методы. Например, количество людей, которые празднуют в доме, можно устанавливать по количеству заказанной пиццы. А также полиция будет следить за количеством автомобилей, припаркованных вблизи того или иного домохозяйства.

Для организаторов незаконных вечеринок в кафе или дискобарах штраф может достигать 4000 евро, а для их гостей – 750 евро.

Ранее сообщалось, что в Бельгии открываются предприятия ранее запланированного в связи с приближением новогодних праздников. При этом премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что в стране карантинные ограничения для сдерживания второй волны коронавирус продлятся до того времени, как будет вакцинировано все население страны.

Напомним, в Украине дополнительные запреты вступят в силу уже после Нового года, поэтому выходные 25-27 декабря пройдут в условиях текущих ограничений. С 19 декабря правительство ввело ряд ограничений по всей стране относительно проведения массовых и религиозных мероприятий, сферы развлечений. Они будут действовать в период рождественских и новогодних праздников к усилению карантина 8 января 2021 года.