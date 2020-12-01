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В Бельгии ослабили карантин в связи с новогодними праздниками

Вторник 01 декабря 2020 12:23
В Бельгии ослабили карантин в связи с новогодними праздниками
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Бельгии открываются предприятия ранее запланированного в связи с приближением новогодних праздников. Сначала правительство планировало их открыть не ранее 13 декабря.

Об этом сообщает The Brussels times.

Таким образом, за исключением "контактных" бизнесов, таких как парикмахерские, тату-салоны и салоны красоты, все магазины в Бельгии получили возможность возобновить работу с 1 декабря. Кроме того, возобновили свою работу и музеи.

Бельгийское правительство открывает магазины раньше, чем ожидалось, из-за ожидаемого рождественского ажиотажа. Однако совершать покупки можно только с соблюдением карантинных требований.

Отмечается, что действующие ограничения в работе магазинов сохраняться до 15 января.

Напомним, ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что в стране карантинные ограничения для сдерживания второй волны коронавируса продлятся до того времени, как будет вакцинировано все население страны.

Также РБК-Украина писало, что Бельгия стала страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Евросоюзе.

Кроме того, ранее власти Брюсселя приняли решение ввести комендантский час с 22:00.

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