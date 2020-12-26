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Припарковані авто і замовлена піца: у Бельгії посилюють контроль за карантином

Бельгія, Субота 26 грудня 2020 04:07
Припарковані авто і замовлена піца: у Бельгії посилюють контроль за карантином
Фото: поліція (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Бельгії поліція додатково патрулюватиме для контролю за дотриманням громадянами противірусних заходів на Різдво. Будуть навіть враховувати, скільки піци замовили на одне домогосподарство.

Про це повідомляє The Brussels Times.

Поліцейські зосередяться на перевірці домашніх зібрань або святкувань просто неба на присадибних ділянках.

Згідно з обмеженнями, кожне домогосподарство може приймати не більше одного гостя у новорічну ніч і не більше двох – на Різдво. На святкові заходи, що проводяться у саду або на присадибній ділянці, дозволено запрошувати щонайбільше чотирьох осіб, але за умови дотримання правил гігієни та дистанціювання.

При цьому для виявлення порушень будуть використовувати й незвичні методи. Наприклад, кількість людей, які святкують в будинку, можна встановлювати за кількістю замовленої піци. А також поліція стежитиме за кількістю автомобілів, припаркованих поблизу того чи іншого домогосподарства.

Для організаторів незаконних вечірок у кафе або дискобарах штраф може сягати 4000 євро, а для їхніх гостей – 750 євро.

Раніше повідомлялось, що у Бельгії відкриваються підприємства раніше запланованого у зв'язку з наближенням новорічних свят. При цьому прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо заявив, що в країні карантинні обмеження для стримування другої хвилі коронавірусу триватимуть до того часу, як буде вакциновано все населення країни.

Нагадаємо, в Україні додаткові заборони набудуть чинності вже після Нового року, тому вихідні 25-27 грудня пройдуть в умовах поточних обмежень. З 19 грудня уряд запровадив ряд обмежень по всій країні щодо проведення масових і релігійних заходів, сфери розваг. Вони будуть діяти в період різдвяних і новорічних свят до посилення карантину 8 січня 2021 року.

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