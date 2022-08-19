Приостановка трудового договора на время военного положения: как изменилось законодательство

Новым законом об оптимизации трудовых отношений усовершенствовано правовое регулирование приостановки действия трудового договора. Детально определены критерии и условия приостановки действия трудового договора, предусмотрен механизм его возобновления и предусмотрены ограничения по отдельным категориям работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Минэкономики к закону 2352-IX .

Условия приостановки трудового договора

Как отмечается в комментарии, главным условием для приостановки действия трудового договора является абсолютная невозможность обеих сторон трудовых отношений выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором (работодателю - предоставлять работу, работнику - выполнять работу).

"Под абсолютной невозможностью предоставления работодателем и выполнения работником работы в контексте приостановки действия трудового договора, по нашему мнению, следует понимать случаи невозможности обеспечивать работнику условия труда, вследствие того, что необходимые для выполнения работы указанным работником производственные, организационные, технические возможности, средства производства или имущество работодателя уничтожены в результате боевых действий или их функционирование по объективным и независящим от работодателя причинам является невозможным", - говорится в комментарии.

Кроме того, "перевод работника на другую работу или привлечение его к работе по дистанционной форме организации труда невозможны в связи с отсутствием возможностей для применения такой формы организации труда или отсутствием на это его согласия, в частности, по причинам перемещения его с территории, где ведутся активные боевые действия".

В соответствии с законом, инициатором приостановки трудового договора могут быть как работодатель, так и работник, но на срок не более чем период действия военного положения. В случае принятия решения об отмене приостановки действия трудового договора до прекращения или отмены военного положения работодатель должен за 10 календарных дней до возобновления действия трудового договора уведомить работника о необходимости приступить к работе.

Оформление приостановки действия трудового договора

Законом устанавливаются основные требования к оформлению приостановки действия трудового договора, которое осуществляется приказом (распоряжением) работодателя, который должен содержать:

- информацию о причинах приостановки действия трудового договора (в том числе детализировать обстоятельства, удостоверяющие невозможность обеих сторон выполнять свои обязанности);

- способ обмена информацией между сторонами;

- срок приостановки действия трудового договора;

- количество, категории и фамилии, имя, отчество (при наличии) работника (ов);

- регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта соответствующих работников;

- условия возобновления действия трудового договора.

Ограничения в отношении отдельных работников

С целью обеспечения бесперебойности власти и стабильности функционирования государственных органов и органов местного самоуправления, законом предусматривается необходимость согласования приостановки действия трудового договора в отношении должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления с военными администрациями, которые осуществляют свои полномочия на соответствующей территории.

Обжалование прекращения трудового договора

С целью обеспечения защиты работников от потенциальных злоупотреблений работодателей, связанных с безосновательным приостановки действия трудовых договоров, законом предусматривается возможность обжалования работником приказа о приостановки действия трудового договора до центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, отметили в Минэкономики.