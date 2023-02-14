У пріоритеті "середні поверхи". Скільки коштує оренда квартири у Дніпрі та що впливає на ціну

Дніпро ще з 2014 року став одним із важливих логістичних хабів та містом, куди переїжджало багато людей через війну. А після 24 лютого сюди почало їхати ще більше вимушено переміщених осіб із Маріуполя, Бахмута та інших тимчасово окупованих міст. Це формує попит в тому числі й на житло.
Сьогодні ринок нерухомості у Дніпрі хоч і переживає складні часи, а місто піддається постійним обстрілам Росією, але квартири у місті та продають, і орендують.
РБК-Україна дізнавалося, скільки коштує орендувати квартиру у Дніпрі та яке житло має попит.
Навіть під час війни аж до листопада минулого року на оренду квартир у Дніпрі був дуже високий попит, говорить у коментарі РБК-Україна Ірина Громова, фахівець із підбору нерухомості з агентства "Авангард".
“Все активно здавалося, і ціни були дуже різні: залежало від того, яку вартість ставив власник. Через попит ціни зросли і були вищими, ніж зазвичай на ринку. Але потім вартість оренди впала. Наприклад, квартира в центрі Дніпра, яка раніше здавалася б за 12 тисяч гривень на місяць, зараз здається за 9. Тобто до кінця минулого року ціни знизилися приблизно на 20-30%”, — розповідає вона про тенденцію.
Багато квартир у Дніпрі здається зараз і на вторинному ринку, і в новобудовах. У тому числі в таких комплексах як "Новодворянський", "IQ House", "River Park" та інших: там звільнилося багато квартир, і пропозицій — великий вибір.
“Оренда квартир у новобудовах загалом користується попитом: люди хочуть жити на безпечній території, яка охороняється, в комфортних умовах. Тобто, з одного боку, всі хочуть новобудови, і квартир багато, а бажаючих орендувати мало. Ті власники, які швидко реагують на зміну цін, здають житло швидко. А ті, хто не реагує та тримає високу вартість — іноді у них виходить здати, але відсоток ймовірності невеликий”, — розповідає Ірина Громова.
Вартість оренди житла в Дніпрі, як і в інших містах, залежить від багатьох різних чинників, каже Ірина Громова. Можна орендувати однокімнатну зі старим ремонтом і за 4-5 тисяч гривень, а можна знайти також однокімнатну в кращому стані за 12-17 тисяч гривень на місяць. Ріелтор впевнена, що не варто завжди розглядати ціни суто в районах. Адже навіть в одному й тому самому районі міста ціни дуже відрізняються.
Останнім часом через постійні ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі та відключення світла майже перестали орендувати житло на високих поверхах.
“Клієнти часто просять: хочемо не перший і не останній поверх. У мене були клієнти, які хотіли здати квартиру на проспекті Гагаріна, в хорошому районі. В умовах, коли без світла ліфт не працює, ми її здати просто не могли”, — зазначає фахівець.
Ціни на оренду квартир залежать від таких факторів:
Приклади цін за оренду квартир у Дніпрі:
3-кімнатна (площа – 85 кв. метрів) у Шевченківському районі – 25 000 грн.
Ціни часто відрізняються, особливо вони залежать від стану житла. Так, орендувати трикімнатну квартиру у Дніпрі можна і за 7000, і за 25 тисяч гривень на місяць:
Нагадаємо, через війну ринок нерухомості в Україні переживає складні часи. Ми писали, скільки зараз коштує купити квартиру у Львові.
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