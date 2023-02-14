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У пріоритеті "середні поверхи". Скільки коштує оренда квартири у Дніпрі та що впливає на ціну

Фото: Житло у новобудовах Дніпра (nerukhomi.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Дніпро ще з 2014 року став одним із важливих логістичних хабів та містом, куди переїжджало багато людей через війну. А після 24 лютого сюди почало їхати ще більше вимушено переміщених осіб із Маріуполя, Бахмута та інших тимчасово окупованих міст. Це формує попит в тому числі й на житло.

Сьогодні ринок нерухомості у Дніпрі хоч і переживає складні часи, а місто піддається постійним обстрілам Росією, але квартири у місті та продають, і орендують.

РБК-Україна дізнавалося, скільки коштує орендувати квартиру у Дніпрі та яке житло має попит.

Ціни знизилися на 20–30%. Попит на квартири залишається низьким

Навіть під час війни аж до листопада минулого року на оренду квартир у Дніпрі був дуже високий попит, говорить у коментарі РБК-Україна Ірина Громова, фахівець із підбору нерухомості з агентства "Авангард".

“Все активно здавалося, і ціни були дуже різні: залежало від того, яку вартість ставив власник. Через попит ціни зросли і були вищими, ніж зазвичай на ринку. Але потім вартість оренди впала. Наприклад, квартира в центрі Дніпра, яка раніше здавалася б за 12 тисяч гривень на місяць, зараз здається за 9. Тобто до кінця минулого року ціни знизилися приблизно на 20-30%”, — розповідає вона про тенденцію.

Багато квартир у Дніпрі здається зараз і на вторинному ринку, і в новобудовах. У тому числі в таких комплексах як "Новодворянський", "IQ House", "River Park" та інших: там звільнилося багато квартир, і пропозицій — великий вибір.

“Оренда квартир у новобудовах загалом користується попитом: люди хочуть жити на безпечній території, яка охороняється, в комфортних умовах. Тобто, з одного боку, всі хочуть новобудови, і квартир багато, а бажаючих орендувати мало. Ті власники, які швидко реагують на зміну цін, здають житло швидко. А ті, хто не реагує та тримає високу вартість — іноді у них виходить здати, але відсоток ймовірності невеликий”, — розповідає Ірина Громова.

Фото: Ціни на оренду житла в Дніпрі залежать від багатьох факторів (river-park.dp.ua)

Скільки коштує оренда квартир у Дніпрі

Вартість оренди житла в Дніпрі, як і в інших містах, залежить від багатьох різних чинників, каже Ірина Громова. Можна орендувати однокімнатну зі старим ремонтом і за 4-5 тисяч гривень, а можна знайти також однокімнатну в кращому стані за 12-17 тисяч гривень на місяць. Ріелтор впевнена, що не варто завжди розглядати ціни суто в районах. Адже навіть в одному й тому самому районі міста ціни дуже відрізняються.

Останнім часом через постійні ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі та відключення світла майже перестали орендувати житло на високих поверхах.

“Клієнти часто просять: хочемо не перший і не останній поверх. У мене були клієнти, які хотіли здати квартиру на проспекті Гагаріна, в хорошому районі. В умовах, коли без світла ліфт не працює, ми її здати просто не могли”, — зазначає фахівець.

Ціни на оренду квартир залежать від таких факторів:

  • житло у новобудові чи старому житловому фонді;
  • поверховість (нині дедалі частіше запитують “середній поверх” і рідше орендують першому чи останньому, каже Ірина Громова);
  • наявність поруч транспортної розв'язки, зелених зон, садків та шкіл;
  • якості ремонту в самій квартирі, чи перша це здача тощо.

Приклади цін за оренду квартир у Дніпрі:

  1. 1-кімнатна (площа – 45 кв. метрів) в Індустріальному районі – 13 000 грн;
  2. 2-кімнатна (площа – 69 кв. метрів) у Соборному районі – 18 000 грн;

  3. 3-кімнатна (площа – 85 кв. метрів) у Шевченківському районі – 25 000 грн.

Ціни часто відрізняються, особливо вони залежать від стану житла. Так, орендувати трикімнатну квартиру у Дніпрі можна і за 7000, і за 25 тисяч гривень на місяць:

Водночас невеликі однокімнатні квартири у старому житловому фонді із простим ремонтом, але адекватними умовами можна знайти й за 4000-4500 гривень:

Нагадаємо, через війну ринок нерухомості в Україні переживає складні часи. Ми писали, скільки зараз коштує купити квартиру у Львові.

Також зараз особливо вигідно купувати квартири на вторинному ринку у Києві, розповіли РБК-Україна фахівці.

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