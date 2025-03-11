Приорітет - ВПО. Переселенцям видали понад 5 тисяч сертифікатів "єВідновлення"

Українським переселенцям вже видали понад 5 тисяч житлових сертифікатів "єВідновлення", які вони вже почали обмінювати на нове житло. Загальна сума угод купівлі-продажу, укладених з грудня 2024 року в обмін на житлові сертифікати "єВідновлення", вже перевищила 6,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

За її словами, завдяки закону 4114-IX, ухваленому у грудні 2024 року, який дає внутрішньо-переміщеним особам пріоритетне право на отримання компенсації "єВідновлення", вже понад 5000 тисяч родин переселенців отримали житлові сертифікати і активно почали обмінювати їх на нове житло замість знищеного.

"На сьогодні "єВідновлення" - єдина масштабна програма державної підтримки, яка ефективно вирішує житлові проблеми переселенців, що втратили житло. З моменту, коли почав діяти відповідний закон про їхнє пріоритетне право на компенсацію "єВідновлення", вже видали понад 5 тисяч житлових сертифікатів на загальну суму у більше ніж 6,5 млрд гривень", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що переселенці активно використовують отримані сертифікати - загальна сума укладених угод купівлі-продажу житла вже перевищила 1 млрд гривень. Купують переважно житло на вторинному ринку, повідомила Шуляк, і йдеться здебільшого про квартири, хоча є можливість купувати і приватні будинки. У топі областей, де переселенці купують житло за програмою "єВідновлення" - Київська, Харківська і Чернігівська області.

"Завдяки нашим колегам з ТСК з питань захисту прав ВПО українські переселенці отримали можливість знайти постійну, а не тимчасову домівку. Ми активно підтримуємо ініціативи, розроблені задля підтримки наших ВПО, оскільки розуміємо, що саме переселенці потребують першочергової допомоги від держави", - зауважила Олена Шуляк.

Водночас, вона наголосила, що виділення коштів на "єВідновлення" для потреб ВПО не означає вирішення їх житлових проблем завдяки програмі. Річ у тім, що надзвичайно високий відсоток українських переселенців складають люди, чиї зруйновані домівки знаходяться на тимчасово-окупованих територіях. Але скористатися програмою вони не можуть, оскільки Уряд і досі не розширив програму на цю категорію громадян.

"Виділення коштів - це прекрасно. Але переселенці зі сходу України, з Херсонщини, Миколаївщини і Запорізької області, тобто з територій, які наразі знаходяться у тимчасовій окупації, ними скористатися не можуть, оскільки єВідновлення на них не розповсюджується. Тобто, з одного боку, кошти на програму для ВПО є, з іншого - вони для них недоступні. Виправити це може тільки Уряд, оскільки окреме, законодавство для цього не потрібне - така можливість передбачена ухваленим ще у 2023 році законом №2923-IX", - резюмувала парламентарка.