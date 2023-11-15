Приорітет для України. Експерт пояснив принцип роботи багаторівневої ППО

Торік з початком масованих ударів по критичній інфраструктурі України західні партнери вперше порушили питання про забезпечення нашої країни багаторівневим захистом від різних загроз з повітря.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Чи закрите небо? Які системи ППО працюють в Україні та чому цього мало ".

Ще у квітні 2023-го колишній міністр оборони Олексій Резніков назвав створення багаторівневої ППО пріоритетом для України. Від цього залежить захист наших об'єктів, а також людей в тилу й на фронті.

Що таке багаторівнева ППО

Системи налічують кілька рівнів, кожен з яких має свої функції й завдання.

Перший рівень

Перший рівень включає засоби виявлення, радари, які здатні своєчасно розпізнати застосування противником тих чи інших озброєнь. За словами військового експерта Defense Express Валерія Рябиха, також сюди можна віднести супутникові системи й інші сенсори, які дозволять фіксувати підготовку або ж запуск ракет, чи зліт авіації.

"Наприклад, коли бачать зльоти російських ракетоносіїв МіГ-31К і Ту-22М3, нам оголошують тривогу, це означає, що перший рівень працює, і наша ППО готується відбивати атаки", - пояснив Рябих.

Другий рівень

Другий рівень включає системи запобігання атак. Це засоби радіолокаційного, інфрачервоного наведення та вогневого контролю.

Третій рівень

Йдеться про системи перехоплення та знищення цілей. Наприклад, зенітно-ракетні комплекси, зенітні гармати та інші засоби бойового ураження.

До ешелонованої протиповітряної оборони входять засоби радіоелектронної боротьби, які можуть "придушувати" чи підмінювати координати крилатих ракет й дронів.

Як працює багаторівнева ППО

Усі вищезгадані рівні повинні об'єднуватись системою обміну інформацією. Також важливими завданням є автоматизація їх роботи, що дозволить звести до мінімуму ручну роботу.

Протиповітряна оборона для України

Протиповітряна оборона залишається пріоритетом щодо допомоги від наших партнерів й союзників. Зокрема, це неодноразово ставало однією із головних тем для переговорів під час засідання "Рамштайну".

Як розповідав президент Володимир Зеленський, ймовірно, Російська Федерація може посилити енергетичний терор проти нашої країни цієї зими. Тим часом наша країна просить у деяких союзників системи ППО лише на зиму на тлі можливих атак.