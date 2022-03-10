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Приоритет - продовольственные культуры. Правительство активизировало посевы в регионах, где нет боевых действий

Автор: Сергей Пышкин

Правительство Украины активизировало посевы в регионах, где нет активных боевых действий. Призвало бизнес возобновлять производство и возвращать работников при возможности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Сейчас одна из главных задач правительства - это проведение посевной в тех регионах нашей страны, где нет активных боевых действий. Наш приоритет - это продовольственные культуры", - заявил Шмыгаль.

По словам премьера, правительство активизировало работу с аграриями, чтобы наша страна была обеспечена достаточным количеством продовольствия. Должна быть восстановлена работа предприятий пищевой промышленности в областях, где это возможно.

"Хочу еще раз обратиться к бизнесу. Восстанавливайте производства, где это возможно. Возвращайте работников", - добавил Шмыгаль.

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