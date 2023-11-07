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Пріоритет готівковій валюті: українці збільшили заощадження на 8 млрд доларів

Фото: Готівкова валюта досягла 116 млрд доларів у заощадженнях громадян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Іноземна валюта залишається пріоритетною формою заощаджень для українців. З початку 2023 року обсяг готівкової іноземної валюти громадян та бізнесу зріс на 8 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію екс-голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Станом на 01.10.2023 фінансові активи у вигляді готівкової іноземної валюти досягли 116 млрд доларів (+8 млрд доларів з початку року)", - написав він.

Данилишин також відзначив, що строкові гривневі депозити в банківській системі досягли 461 млрд гривень (13 млрд доларів в еквіваленті) - приріст +5 млрд доларів з початку року в еквіваленті.

"При цьому основну частину приросту строкових гривневих депозитів складають не вклади населення, а депозити бізнесу (60%)", - додав він.

Купівля валюти та перекази з-за кордону

Нагадаємо, українці за січень-жовтень 2023 року купили в банках готівкової та безготівкової валюти на 3,145 млрд доларів. Обсяг купівлі в жовтні став максимальним з лютого 2014 року - 739,4 млн доларів.

Крім того, сума валютних переказів з-за кордону за перші 9 місяців 2023 року склала 8,678 млрд доларів.

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