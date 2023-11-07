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Приоритет наличной валюте: украинцы увеличили сбережения на 8 млрд долларов

Фото: Наличная валюта достигла 116 млрд долларов в сбережениях граждан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Иностранная валюта остается приоритетной формой сбережений для украинцев. С начала 2023 года объем наличной иностранной валюты граждан и бизнеса вырос на 8 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию экс-председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"По состоянию на 01.10.2023 финансовые активы в виде наличной иностранной валюты достигли 116 млрд долларов (+8 млрд долларов с начала года)", - написал он.

Данилишин также отметил, что срочные гривневые депозиты в банковской системе достигли 461 млрд гривен (13 млрд долларов в эквиваленте) - прирост +5 млрд долларов с начала года в эквиваленте.

"При этом основную часть прироста срочных гривневых депозитов составляют не вклады населения, а депозиты бизнеса (60%)", – добавил он.

Покупка валюты и переводы из-за границы

Напомним, украинцы за январь-октябрь 2023 купили в банках наличной и безналичной валюты на 3,145 млрд долларов. Объем покупки в октябре стал максимальным с февраля 2014 года - 739,4 млн долларов.

Кроме того, сумма валютных переводов из-за границы за первые 9 месяцев 2023 года составила 8,678 млрд долларов.

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