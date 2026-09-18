"Пріорітас" може отримати в управління права на "Моршинську": що відомо про компанію

Що саме передадуть в управління

Управитель отримує контроль саме над корпоративними правами, а не над щоденною роботою заводів.

Виробництво, логістика, персонал та продажі продовжують функціонувати в межах звичної операційної системи.

Чому попередній управитель не зміг виконати умови

Раніше конкурс на управління активом виграла КУА "Укркапітал", запропонувавши винагороду на рівні 0,01% від доходу - близько 100 тис. грн на рік.

Згодом цю пропозицію відхилили через відсутність достатнього економічного обґрунтування. За наведеними розрахунками, за три роки така модель управління могла призвести до збитку близько 12 млн грн.

Окремо у публікації згадується зв'язок "Укркапіталу" з банком "Український капітал", який торік отримав значний штраф від НБУ, а також із компаніями та особами, що фігурують у кримінальних провадженнях.

Яку модель запропонував "Пріорітас"

Новий ймовірний управитель - юридичне бюро "Пріорітас" - запропонував винагороду у розмірі 0,9%. Хоча ця цифра також невелика, вона підкріплена розрахунками.

На старті управителю необхідно буде понести низку витрат. Зокрема, йдеться про використання платформи електронних майданчиків, на яку потрібно близько 5 млн грн, а також банківські гарантії та страхування.

За запропонованою моделлю ставка 0,9% дозволяє покрити стартові витрати першого року та забезпечити виконання договору в майбутньому.

Чому "Пріорітас" називають незалежним гравцем

Серед інших претендентів на управління активцем були потужні фінансово-промислові групи та структури, пов'язані з великим українським ритейлом і банками.

У випадку з "Пріорітас" відкриті дані не демонструють належності компанії до олігархічних кланів чи політичних центрів.

Компанія працює з 2013 року і вже має досвід управління крупними активами. Зокрема, їй належить 100% найбільшого виробника туристичних товарів в Україні Terra Incognita.

Також компанія має профільну команду, оскільки завдання управителя - реалізовувати права держави на дивіденди та корпоративний контроль, а не підміняти собою директорів заводів.

"Якщо управитель не займається безпосереднім виробництвом, логістикою, продажами чи кадровою політикою операційної компанії, йому не потрібен штат, співмірний зі штатом самої IDS Ukraine. Його функція - забезпечити корпоративний контроль", - йдеться в публікації.