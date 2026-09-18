"Приоритас" может получить в управление права на "Моршинске": что известно о компании

Что именно передадут в управление

Управляющий получает контроль именно над корпоративными правами, а не над ежедневной работой заводов.

Производство, логистика, персонал и продажи продолжают функционировать в рамках привычной операционной системы.

Почему предыдущий управляющий не смог выполнить условия

Ранее конкурс на управление активом выиграла КУА "Укркапитал", предложив вознаграждение на уровне 0,01% от дохода - около 100 тыс. грн в год.

Впоследствии это предложение было отклонено из-за отсутствия достаточного экономического обоснования. По приведенным расчетам, за три года такая модель управления могла привести к ущербу около 12 млн грн.

Отдельно в публикации упоминается связь "Укркапитала" с банком "Украинский капитал", который в прошлом году получил значительный штраф от НБУ, а также с компаниями и лицами, фигурирующими в уголовных производствах.

Какую модель предложил "Приоритас"

Новый вероятный управляющий - юридическое бюро "Приоритас" - предложил вознаграждение в размере 0,9%. Хотя эта цифра также невелика, она подкреплена расчетами.

На старте управляющему необходимо будет понести ряд расходов. В частности, речь идет об использовании платформы электронных площадок, на которую требуется около 5 млн грн, а также о банковских гарантиях и страховании.

Согласно предложенной модели, ставка 0,9% позволяет покрыть стартовые расходы первого года и обеспечить выполнение договора в будущем.

Почему "Приоритас" называют независимым игроком

Среди других претендентов на управление активом были мощные финансово-промышленные группы и структуры, связанные с крупным украинским ритейлом и банками.

В случае с "Приоритас" открытые данные не демонстрируют принадлежности компании к олигархическим кланам или политическим центрам.

Компания работает с 2013 года и уже имеет опыт управления крупными активами. В частности, ему принадлежит 100% крупнейшего производителя туристических товаров в Украине Terra Incognita.

Также у компании есть профильная команда, поскольку задача управляющего - реализовывать права государства на дивиденды и корпоративный контроль, а не подменять собой директоров заводов.

"Если управляющий не занимается непосредственным производством, логистикой, продажами или кадровой политикой операционной компании, ему не нужен штат, сопоставимый со штатом самой IDS Ukraine. Его функция - обеспечить корпоративный контроль", - говорится в публикации.