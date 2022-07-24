UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Приобретенные литовцами беспилотники помогают уничтожать оккупантов

Фото: беспилотники приобретенные литовцами помогают уничтожать оккупантов (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские артиллеристы продолжают наносить болезненные потери врагу. Эффективнее уничтожать российских оккупантов нашим воинам помогают приобретенные литовцами эстонские беспилотники EOS C VTOL.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Армия Inform".

Соответствующее видео с кадрами боевой работы дрона недавно опубликовал литовский журналист и общественный деятель Андрюс Тапинас.

В заметке отмечается, что беспилотник смог обнаружить позиции рашистов, в частности значительное количество разнообразной военной техники на окраинах Врубовки и Лоскутовки, что в Луганской области. Полученные разведданные пригодились украинским военным, которые без промедлений превратили вражеское железо в лом.

Разработанные эстонской компанией Threod Systems беспилотники вертикального взлета и посадки EOS C VTOL имеют одни из лучших в своем классе летные характеристики. БПЛА оснащаются электрической силовой установкой, что обеспечивает низкую акустическую заметность даже на незначительных высотах, а мощная оптика позволяет обнаруживать технику противника на расстоянии до 15 километров.

Дальность его полета достигает 120 километров, дальность связи - 50 км. Максимальная скорость, которую может развивать дрон - 110 км/ч, крейсерская - 70 км/час. Длина беспилотника почти 2 метра при размахе крыльев около пяти. EOS C VTOL способен работать в диапазоне температур от − 20 °C до +50 °C.

Напомним, ВСУ уничтожили вражескую батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинського Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине