Придбані литовцями безпілотники допомагають нищити окупантів

Відповідне відео з кадрами бойової роботи дрона нещодавно опублікував литовський журналіст та громадський діяч Андрюс Тапінас.

У дописі зазначається, що безпілотник зміг виявити позиції рашистів, зокрема значну кількість різноманітної військової техніки на околицях Врубівки та Лоскутівки, що у Луганській області. Отримані розвіддані стали у пригоді українським військовим, які без зволікань перетворили вороже залізяччя на брухт.

Розроблені естонською компанією Threod Systems безпілотники вертикального зльоту та посадки EOS C VTOL мають одні з найкращих у своєму класі льотні характеристики. БПЛА оснащуються електричною силовою установкою, що забезпечує низьку акустичну помітність навіть на незначних висотах, а потужна оптика дозволяє виявляти техніку противника на відстані до 15 кілометрів.

Дальність його польоту сягає 120 кілометрів, дальність зв’язку - 50 км. Максимальна швидкість, яку може розвивати дрон - 110 км/год, крейсерська - 70 км/год. Довжина безпілотника майже 2 метри за розмаху крил близько п’яти. EOS C VTOL здатний працювати в діапазоні температур від − 20 °C до +50 °C.