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Придбані литовцями безпілотники допомагають нищити окупантів

Фото: безпілотники придбані литовцями допомагають нищити окупантів (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські артилеристи продовжують завдавати болючих втрат ворогу. Ефективніше нищити російських окупантів нашим воїнам допомагають придбані литовцями естонські безпілотники EOS C VTOL.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Армія Inform".

Відповідне відео з кадрами бойової роботи дрона нещодавно опублікував литовський журналіст та громадський діяч Андрюс Тапінас.

У дописі зазначається, що безпілотник зміг виявити позиції рашистів, зокрема значну кількість різноманітної військової техніки на околицях Врубівки та Лоскутівки, що у Луганській області. Отримані розвіддані стали у пригоді українським військовим, які без зволікань перетворили вороже залізяччя на брухт.

Розроблені естонською компанією Threod Systems безпілотники вертикального зльоту та посадки EOS C VTOL мають одні з найкращих у своєму класі льотні характеристики. БПЛА оснащуються електричною силовою установкою, що забезпечує низьку акустичну помітність навіть на незначних висотах, а потужна оптика дозволяє виявляти техніку противника на відстані до 15 кілометрів.

Дальність його польоту сягає 120 кілометрів, дальність зв’язку - 50 км. Максимальна швидкість, яку може розвивати дрон - 110 км/год, крейсерська - 70 км/год. Довжина безпілотника майже 2 метри за розмаху крил близько п’яти. EOS C VTOL здатний працювати в діапазоні температур від − 20 °C до +50 °C.

Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожу батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського Херсонської області.

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