Для придбання вакцини "Супутник V" немає раціональних підстав, - "Медзакупівлі"

Фото: вакцина (Віталій Носач/РБК-Україна)

Державне підприємство "Медичні закупівлі" наголошує, що для придбання російської вакцини "Супутник V" немає раціональних підстав. Вчора стало відомо про подання заявки про її реєстрацію для виробництва в Україні.

Про це написав глава "Медичних закупівель" Арсен Жумаділов на своїй сторінці у Facebook.

"Окремо кілька слів про російську вакцину-новічок "Sputnik V"... Московський Інститут Гамалеї розпочав розробку одним з останніх, але оголосив про успішне завершення другої фази випробувань першим влітку минулого року. При цьому з третьої фази він досі не вийшов з оприлюдненими результатами", - зазначив він.

Жумаділов підкреслив, що в сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, існує значна конкуренція.

"18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки... Наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав", - зазначив глава ДП.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що "Супутник V" не має шансів отримати дозвіл в Україні. Третя фаза її випробувань далека від завершення.

Як писало РБК-Україна, депутат Верховної ради від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавірусу подали на реєстрацію. За його даними, харківська компанія "Біолік" звернулася до МОЗ з заявою ще 30 грудня.

Зазначимо, 8 грудня глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що виробництво "Супутника" можуть налагодити на потужностях "Біоліка". Проте в фармкомпанії тоді спростували підписання відповідних контрактів та отримання трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V".