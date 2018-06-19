Після ухвалення закону про нацбезпеку тільки 10% оборонного бюджету буде засекречено

Всі народні депутати матимуть доступ до секретної інформації про загальний бюджет безпеки і оборони України

Після ухвалення законопроекту "Про національну безпеку" всі народні депутати матимуть доступ до 10% засекреченої інформації про оборонний бюджет України, решта 90% інформації про цей бюджет будуть доступні громадськості. Про це повідомив секретар комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Іван Вінник в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Що стосується доступу до функціональної інформації щодо фінансування сектору безпеки і оборони, вона буде доступна у двох напрямках. Вона буде доступна громадськості - 90% оборонного бюджету. Це те, що не є держтаємницею. А інше буде реалізовуватись через парламентський контроль", - розповів він.

Нардеп наголосив, що тільки 10% загального бюджету безпеки і оборони України будуть засекречені.

"Оборонне замовлення становить близько 16 млрд гривень. На фоні 160 млрд, які держава виділяє на гарантування безпеки і оборони, - це становить 10 відсотків. Це загальний світовий стандарт і тут Україна нікого не переменшила", - додав він.

З його слів, будь-який народний депутат зможе отримати інформацію про державне оборонне замовлення.

Нагадаємо, цього тижня Верховна рада розгляне законопроект "Про національну безпеку" у другому читанні. Зі слів спікера парламенту Андрія Парубія, народні депутати розпочнуть розгляд у середу, 20 червня.