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Принятие законов оборонного блока согласовано с Пентагоном и НАТО, - Парубий

НовостиПолитика    02.07.2018 - 16:16
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Закон о нацбезопасности предполагает принятие законов о либерализации военных закупок и о разведке

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий провел консультации с Пентагоном о внесении ряда законов в связи с принятием рамочного закона "О национальной безопасности", передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы рассматривали закон "О нацбезопасности", который был принят, учитывая все рекомендации представительства НАТО, ЕС и США. Он рамочный и предполагает принятие еще ряда законов: о зоне безопасности, о либерализации военных закупок, о разведке... Мы уже сейчас поэтапно планируем, какой из этих законов будет приниматься и в какой последовательности. Я по этому поводу имел консультации с Пентагоном и с НАТО, чтобы определить последовательность тех законов, которые мы будем вносить и рассматривать", - сообщил Парубий.

Напомним, после принятия законопроекта "О национальной безопасности и обороне Украины" в рамках реформы парламента планируется создать отдельный комитет Верховной рады по вопросам разведки.

Комитет Рады может рассмотреть законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности 4 июля Рада рассмотрит избрание судей КСУ на этой неделе, - Парубий
Теги публикации: НАТО, Пентагон, Служба безопасности Украины, Андрей Парубий  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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