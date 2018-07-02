Принятие законов оборонного блока согласовано с Пентагоном и НАТО, - Парубий

Закон о нацбезопасности предполагает принятие законов о либерализации военных закупок и о разведке

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий провел консультации с Пентагоном о внесении ряда законов в связи с принятием рамочного закона "О национальной безопасности", передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы рассматривали закон "О нацбезопасности", который был принят, учитывая все рекомендации представительства НАТО, ЕС и США. Он рамочный и предполагает принятие еще ряда законов: о зоне безопасности, о либерализации военных закупок, о разведке... Мы уже сейчас поэтапно планируем, какой из этих законов будет приниматься и в какой последовательности. Я по этому поводу имел консультации с Пентагоном и с НАТО, чтобы определить последовательность тех законов, которые мы будем вносить и рассматривать", - сообщил Парубий.

Напомним, после принятия законопроекта "О национальной безопасности и обороне Украины" в рамках реформы парламента планируется создать отдельный комитет Верховной рады по вопросам разведки.