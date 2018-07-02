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Прийняття законів оборонного блоку погоджено з Пентагоном та НАТО, - Парубій

НовиниПолітика    02.07.2018 - 16:16
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Закон про нацбезпеку передбачає прийняття законів про лібералізацію військових закупівель та про розвідку

Голова Верховної ради України Андрій Парубій провів консультації з Пентагоном щодо внесення низки законів у зв’язку з прийняттям рамкового закону "Про національну безпеку", передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми розглядали закон "Про нацбезпеку", який був прийнятий, враховуючи усі рекомендації представництва НАТО, ЄС та США. Він рамковий і передбачає прийняття ще ряду законів: про зону безпеки, про лібералізацію військових закупівель, про розвідку… Ми вже зараз поетапно плануємо, який з цих законів буде прийматись і у якій послідовності. Я з цього приводу мав консультації із Пентагоном та із НАТО, щоб визначити послідовність тих законів, які ми будемо вносити і розглядати", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, після прийняття законопроекту "Про національну безпеку і оборону України" в рамках реформи парламенту планується створити окремий комітет Верховної ради з питань розвідки.

Комітет Ради може розглянути законопроекти про зняття депутатської недоторканності 4 липня Рада розгляне обрання суддів КСУ цього тижня, - Парубій
Теги публікації: НАТО, Пентагон, Служба безпеки України, Андрій Парубій  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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