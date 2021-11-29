Принятие закона о столице усугубит конфликт между центральной властью и Кличко, - политолог

"Когда рассматриваем вопрос о местном самоуправлении в Киеве, мы неизбежно наталкиваемся на определенные фамилии. И на взаимоотношения между этими фамилиями. И это самая большая проблема этого закона. Мы рассматриваем его сквозь призму взаимоотношений между президентом Зеленским, потенциальным претендентом на эту должность [председателя КГГА] и Кличко. Мы будем сталкиваться с вопросом, не является ли тот закон инструментом, благодаря которому выясняются определенные статусные вещи. И, наверное, все-таки является. Хотелось бы от этого абстрагироваться, но вряд ли удастся. Принятие этого законопроекта может углубить и усилить конфликт нынешней власти с господином Кличко. А воевать сразу со всеми - это довольно сложно и проблематично", - заявил Гладких.

Также политолог отметил, что в случае разделения должностей Киевского городского головы и главы КГГА вполне вероятно, что возникнет конфликт между мэром и руководителем КГГА. Поэтому, по его мнению, важно не только намерение развести должности, но и то, как хотят разделить полномочия.

Валентин Гладких прогнозирует, что этот законопроект не смогут принять до конца года и даже в начале следующего.

"Я склонен думать, что этот закон не будет одобрен до конца года, а возможно, даже и этой сессии. Похоже, что голосов за этот законопроект пока нет. Как внутри самой коалиции, так и среди "союзнических" депутатских групп, или там, где можно было бы подобрать в других фракциях. Причем я думаю, что это объясняется не столько качеством и содержанием законопроекта, сколько общеполитической ситуацией в Украине. Ну, а фигурирование там еще и господина Тищенко, который в последнее время вынырнул в информационном пространстве, явно не придает этому законопроекту способности насобирать необходимое количество голосов", - подчеркнул политолог.