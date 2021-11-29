Ухвалення закону про столицю посилить конфлікт між центральною владою і Кличком, - політолог

"Коли розглядаємо питання про місцеве самоврядування в Києві, ми неминуче наштовхуємося на певні прізвища. І на взаємини між цими прізвищами. І це є найбільша проблема цього закону. Ми розглядаємо його крізь призму взаємин між президентом Зеленським, потенційним претендентом на цю посаду [голови КМДА] і паном Кличком. Ми будемо наштовхуватися на питання, чи не є той закон інструментом, завдяки якому з’ясовуються певні статусні речі. І, мабуть, таки є. Хотілося б від цього абстрагуватись, але навряд чи вдасться. Ухвалення цього законопроєкту можуть поглибити і посилити конфлікт нинішньої влади з паном Кличком. А воювати одразу з усіма - це доволі складно і проблематично", - заявив Гладких.

Також політолог зазначив, що в разі розділення посад Київського міського голови та голови КМДА цілком імовірно, що виникне конфлікт між мером і керівником КМДА. Тому, на його думку, важливий не лише намір розвести посади, але й те, в який спосіб хочуть розділити повноваження.

Валентин Гладких прогнозує, що цей законопроєкт не зможуть ухвалити до кінця року і навіть на початку наступного.

"Я схильний думати, що цей закон не буде схвалений до кінця року, а можливо навіть і цієї сесії. Скидається на те, що голосів за цей законопроєкт наразі немає. Як в межах самої коаліції, так і серед "союзницьких" депутатських груп, або там, де можна було б підібрати в інших фракціях. Причому я думаю, що це пояснюється не стільки якістю і змістом законопроєкту, скільки загальнополітичною ситуацією в Україні. Ну, а фігурування там ще і пана Тищенка, який останнім часом вигулькнув в інформаційному просторі, явно не додає цьому законопроєкту здатності назбирати необхідну кількість голосів", - підкреслив політолог.