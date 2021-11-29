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Ухвалення закону про столицю посилить конфлікт між центральною владою і Кличком, - політолог

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 15:30
Ухвалення закону про столицю посилить конфлікт між центральною владою і Кличком, - політолог Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Ухвалення законопроєкту про столицю може посилити конфлікт між центральною владою і мером Києва Віталієм Кличком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політолога Валентина Гладких на прес-конференції у Києві.

"Коли розглядаємо питання про місцеве самоврядування в Києві, ми неминуче наштовхуємося на певні прізвища. І на взаємини між цими прізвищами. І це є найбільша проблема цього закону. Ми розглядаємо його крізь призму взаємин між президентом Зеленським, потенційним претендентом на цю посаду [голови КМДА] і паном Кличком. Ми будемо наштовхуватися на питання, чи не є той закон інструментом, завдяки якому з’ясовуються певні статусні речі. І, мабуть, таки є. Хотілося б від цього абстрагуватись, але навряд чи вдасться. Ухвалення цього законопроєкту можуть поглибити і посилити конфлікт нинішньої влади з паном Кличком. А воювати одразу з усіма - це доволі складно і проблематично", - заявив Гладких.

Також політолог зазначив, що в разі розділення посад Київського міського голови та голови КМДА цілком імовірно, що виникне конфлікт між мером і керівником КМДА. Тому, на його думку, важливий не лише намір розвести посади, але й те, в який спосіб хочуть розділити повноваження.

Валентин Гладких прогнозує, що цей законопроєкт не зможуть ухвалити до кінця року і навіть на початку наступного.

"Я схильний думати, що цей закон не буде схвалений до кінця року, а можливо навіть і цієї сесії. Скидається на те, що голосів за цей законопроєкт наразі немає. Як в межах самої коаліції, так і серед "союзницьких" депутатських груп, або там, де можна було б підібрати в інших фракціях. Причому я думаю, що це пояснюється не стільки якістю і змістом законопроєкту, скільки загальнополітичною ситуацією в Україні. Ну, а фігурування там ще і пана Тищенка, який останнім часом вигулькнув в інформаційному просторі, явно не додає цьому законопроєкту здатності назбирати необхідну кількість голосів", - підкреслив політолог.

Як повідомлялось, питання ухвалення закону про столицю, який відновить роль місцевого самоврядування у Києві, актуальне вже понад 7 років. Це є важливим для втілення в життя реформи децентралізації.

Нагадаємо, у 2019 році Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект №2143-3 "Про місто Київ - столицю України".

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