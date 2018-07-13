Принятие закона об акцизе с авто будет иметь положительный эффект для бюджета, - нардеп

По словам Южаниной, справедливые ставки налогообложения можно сделать путем применения коэффициентов

Принятие законопроекта №8487 о новых правилах налогообложения ввоза автомобилей принесет положительный эффект для государственного бюджета. Об этом сообщила глава налогового комитета Верховной рады, народный депутат Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, кумулятивный эффект после принятия закона во втором чтении даст все-таки большой положительный эффект для украинского бюджета.

"Мы говорим сейчас об акцизном налоге с авто. Нам надо сделать улучшение для людей и не забывать о бюджете. Справедливые ставки можно сделать через применение коэффициентов. Изучайте шкалу и расчет акцизного налога и делайте выводы. Потому что кумулятивный эффект после принятия этого закона со временем даст все-таки большой положительный эффект для украинского бюджета", - сообщила Южанина.

Напомним, в пятницу парламент принял за основу в первом чтении законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств", документ поддержали 265 нардепов.

Планируется ввести новую модель налогообложения акцизным налогом легковых моторных транспортных средств. В предлагаемой системе должна произойти смена налогообложения единицы объема двигателя транспортного средства на налогообложение единицы легкового транспортного средства.