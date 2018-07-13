Прийняття закону про акциз з авто матиме позитивний ефект для бюджету, - нардеп

За словами Южаніної, справедливі ставки оподаткування можна зробити через застосування коефіцієнтів

Ухвалення законопроекту №8487 про нові правила оподаткування ввезення автомобілів принесе позитивний ефект для державного бюджету. Про це повідомила голова податкового комітету Верховної ради, народний депутат Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, кумулятивний ефект після прийняття закону у другому читанні дасть все-таки великий позитивний ефект для українського бюджету.

"Ми говоримо зараз про акцизний податок з авто. Нам треба зробити покращення для людей і не забувати про бюджет. Справедливі ставки можна зробити через застосування коефіцієнтів. Вивчайте шкалу і розрахунок акцизного податку і робіть висновки. Тому що кумулятивний ефект після прийняття цього закону згодом дасть все-таки великий позитивний ефект для українського бюджету", - повідомила Южаніна.

Нагадаємо, у п'ятницю парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів", документ підтримали 265 нардепів.

Планується ввести нову модель оподаткування акцизним податком легкових моторних транспортних засобів. У запропонованій системі повинна відбутися зміна оподаткування одиниці об'єму двигуна транспортного засобу на оподаткування одиниці легкового транспортного засобу.