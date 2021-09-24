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Принятие в Украине закона об олигархах стало шагом вперед, - Еврокомиссия

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Пятница 24 сентября 2021 13:42
Принятие в Украине закона об олигархах стало шагом вперед, - Еврокомиссия Фото: Еврокомиссия приветствует закон об олигархах (neweasterneurope.eu)
Автор: Инна Собора

Европейская комиссия приветствует принятие Верховной радой во втором чтении закона об олигархах. Такое решение стало для Украины шагом вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Аны Писонеро, которую цитирует "Радио Свобода".

В Еврокомиссии отметили решимость президента Владимира Зеленского обратить внимание на "глубоко укорененное влияние корыстных олигархических интересов на политическую и экономическую жизнь Украины".

"Отмечаем принятие во втором чтении Верховной радой 23 сентября законопроекта о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Это шаг вперед", - заявила Писонеро.

Она также добавила, что в Еврокомиссии ожидают выполнения норм закона, которое будет решительным и юридически обоснованным.

В Еврокомиссии добавляют, что "кроме реализации принятого закона, необходимы дополнительные шаги, в частности, для закрытия институциональных пробелов в Украине, для достижения желаемого эффекта деолигархизации".

Напомним, накануне Верховная рада приняла закон об олигархах.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на это, заявив, что олигархической власти в Украине больше не будет.

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