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Ухвалення в Україні закону про олігархів стало кроком уперед, - Єврокомісія

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П'ятниця 24 вересня 2021 13:42
Ухвалення в Україні закону про олігархів стало кроком уперед, - Єврокомісія Фото: Єврокомісія вітає закон про олігархів (neweasterneurope.eu)
Автор: Инна Собора

Європейська комісія вітає ухвалення Верховною радою у другому читанні закону про олігархів. Таке рішення стало для України кроком уперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Єврокомісії Ани Пісонеро, яку цитує "Радіо Свобода".

В Єврокомісії відзначили рішучість президента Володимира Зеленського звернути увагу на "глибоко вкорінений вплив корисливих олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України".

"Відзначаємо ухвалення в другому читанні Верховною радою 23 вересня законопроєкту про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Це крок уперед", - заявила Пісонеро.

Вона також додала, що в Єврокомісії очікують на виконання норм закону, яке буде рішучим та юридично обґрунтованим.

У Єврокомісії додають, що "крім реалізації ухваленого закону, необхідні додаткові кроки, зокрема, для закриття інституційних прогалин в Україні, задля досягнення бажаного ефекту деолігархізації".

Нагадаємо, напередодні Верховна рада прийняла закон про олігархів.

Президент Володимир Зеленський відреагував на це, заявивши, що олігархічної влади в Україні більше не буде.

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