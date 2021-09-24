Ухвалення в Україні закону про олігархів стало кроком уперед, - Єврокомісія

Європейська комісія вітає ухвалення Верховною радою у другому читанні закону про олігархів. Таке рішення стало для України кроком уперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Єврокомісії Ани Пісонеро, яку цитує "Радіо Свобода" .

В Єврокомісії відзначили рішучість президента Володимира Зеленського звернути увагу на "глибоко вкорінений вплив корисливих олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України".

"Відзначаємо ухвалення в другому читанні Верховною радою 23 вересня законопроєкту про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Це крок уперед", - заявила Пісонеро.

Вона також додала, що в Єврокомісії очікують на виконання норм закону, яке буде рішучим та юридично обґрунтованим.

У Єврокомісії додають, що "крім реалізації ухваленого закону, необхідні додаткові кроки, зокрема, для закриття інституційних прогалин в Україні, задля досягнення бажаного ефекту деолігархізації".