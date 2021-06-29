Принятие налогового проекта приведет к росту безработицы, - Южанина

"Повышение ставок налогов отразится буквально на всех сферах экономики и на всех товарах и услугах, которыми пользуются граждане в Украине. На всех. Поэтому инфляция абсолютно точно вырастет, покупательная способность населения точно значительно уменьшится", - подчеркнула Южанина.

Также, по ее словам, налоговые изменения, в случае их принятия, приведут к росту безработицы в стране из-за потери конкурентоспособности отечественными предприятиями.

"Некоторые отрасли посчитали, сколько они должны будут высвободить рабочих, потому что они не смогут действовать в таких неконкурентных условиях, которые создает сама Украина для наших игроков на внешнем рынке. Если наши предприятия не будут конкурентоспособными, то они вынуждены будут сокращать, а это сотни тысяч людей, которые могут остаться без рабочих мест", - пояснила Южанина.

Кроме того, по мнению депутата, эти законодательные изменения повлекут коллапс на рынке недвижимости, поскольку инвесторы уйдут с рынка.

"Я очень не хотела бы, чтобы те инвесторы украинские граждане, а это как раз, в том числе и прежде всего средний класс, который вложил деньги и ожидает достройку жилья или намеревался построить жилье. Они сейчас не смогут это сделать, потому что в основном все инвесторы, которые в этой сфере существуют, уйдут с рынка в Украине. И дай Бог, чтобы не были созданы такие же проблемы, как "Элита центр" или "Укрбуд", - сказала Южанина.

Ранее Американская торговая палата (АСС) и Европейская бизнес ассоциация призвали отклонить законопроект о налоговых изменений (№5600), отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.