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Принять закон о выбросах в нынешнем виде - уничтожить промышленность, - Союз химиков

Автор: РБК-Украина

Принятие закона о снижении промышленных выбросов в предложенном правительством виде убьет промышленность, поскольку у предприятий нет миллиардов на экомодернизацию. Им нужна поддержка государства.

Об этом заявил президент Союза химиков Алексей Голубов на встрече бизнеса с Минэкологии, где обсуждались замечания ФРУ к законопроекту "О промышленном загрязнении" №4167.

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"Если этот закон внедрить без общей поддержки экономики и промышленности, то по сути дела это уничтожит промышленность", - сказал Голубов.

Он напомнил, что по подсчетам Минэкологии, для осуществления экомероприятий в соответствие с предлагаемым законопроектом о промышленных выбросах необходимо вложить 379 млрд евро до 2030 года.

Однако у промышленных предприятий таких денег нет, а им предлагают провести экомодернизацию исключительно за счет собственных средств.

"379 миллиардов - это практически 38 миллиардов евро в год. Это 1 триллион 254 миллиарда гривен в год. Вдумайтесь в эту цифру. Откуда их взять? А, по сути дела, записано все так, что все преобразования за личный счет",- подчеркнул Голубов.

По его словам, промышленность не в состоянии самостоятельно найти такой объем средств, поэтому предлагаемый законопроект должен быть изменен.

"Если отрасль работает с рентабельностью от 3 до 15%, и такие средства откуда-то найти и вложить, - это невозможно, это практически невозможно, это убьет промышленность", - подытожил Голубов.

Напомним, ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды.

По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту от Минэкологии "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" (№ 4167), которые должны быть учтены при его доработке.

В свою очередь, экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что принятие законопроекта о промышленных выбросах (№4167) в существующем виде нанесет удар по предприятиям и углубит промышленный кризис.

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