"Если этот закон внедрить без общей поддержки экономики и промышленности, то по сути дела это уничтожит промышленность", - сказал Голубов.

Он напомнил, что по подсчетам Минэкологии, для осуществления экомероприятий в соответствие с предлагаемым законопроектом о промышленных выбросах необходимо вложить 379 млрд евро до 2030 года.

Однако у промышленных предприятий таких денег нет, а им предлагают провести экомодернизацию исключительно за счет собственных средств.

"379 миллиардов - это практически 38 миллиардов евро в год. Это 1 триллион 254 миллиарда гривен в год. Вдумайтесь в эту цифру. Откуда их взять? А, по сути дела, записано все так, что все преобразования за личный счет",- подчеркнул Голубов.

По его словам, промышленность не в состоянии самостоятельно найти такой объем средств, поэтому предлагаемый законопроект должен быть изменен.

"Если отрасль работает с рентабельностью от 3 до 15%, и такие средства откуда-то найти и вложить, - это невозможно, это практически невозможно, это убьет промышленность", - подытожил Голубов.

