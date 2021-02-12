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Прийняти закон про викиди в нинішньому вигляді - промисловість, - Союз хіміків

Автор: РБК-Україна

Прийняття закону про зниження промислових викидів в запропонованому урядом вигляді вб'є промисловість, оскільки у підприємств немає мільярдів на екомодернізацію. Їм потрібна підтримка держави.

Про це заявив президент Союзу хіміків Олексій Голубов на зустрічі бізнесу з Мінекології, де обговорювалися зауваження ФРУ до законопроекту "Про промислове забрудненні" №4167.

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"Якщо цей закон впровадити без загальної підтримки економіки і промисловості, то по суті справи це знищить промисловість", - сказав Голубов.

Він нагадав, що за підрахунками Мінекології, для здійснення екозаходів у відповідність з пропонованим законопроектом про промислові викиди необхідно вкласти 379 млрд євро до 2030 року.

Однак у промислових підприємств таких грошей немає, а їм пропонують провести екомодернізацію виключно шляхом власних коштів.

"379 мільярдів - це майже 38 мільярдів євро в рік. Це 1 трильйон 254 мільярди гривень у рік. Вдумайтеся в цю цифру. Звідки їх взяти? А, по суті справи, записано все так, що всі перетворення особистим коштом",- підкреслив Голубов.

За його словами, промисловість не в змозі самостійно знайти такий обсяг коштів, тому пропонований законопроект повинен бути змінений.

"Якщо галузь працює з рентабельністю від 3 до 15%, і звідки такі кошти знайти і вкласти, - це неможливо, це практично неможливо, це вб'є промисловість", - підсумував Голубов.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища.

За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроекту від Мінекології "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" (№ 4167), які повинні бути враховані при його доопрацюванні.

Своєю чергою, екс-прем'єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив, що ухвалення законопроекту про промислові викиди (№4167) в існуючому вигляді завдасть удару по підприємствах і поглибить промислову кризу.

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