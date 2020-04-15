Принять на веру: как в Украине отпразднуют Пасху в условиях карантина

В Офисе президента обеспокоены тем, что через неделю-две после Пасхи может случиться новая вспышка коронавируса, рассказали РБК-Украина на Банковой. На этот же риск указывают в Минздраве.

Чтобы не допускать столпотворений в церквях, а также мечетях и синагогах, руководство страны при участии полиции несколько раз вело переговоры с украинскими религиозными лидерами о соблюдении карантинных мер.

Причем, как уточняет собеседник издания в ОП, если католики, иудеи и мусульмане сразу согласились жестко придерживаться карантина, то позиция православных не была столь однозначной.

То, что празднование Пасхи в этом году может быть массовым, несмотря на режим всеукраинского карантина, доказывает Вербное воскресенье, которое православные и греко-католики отмечали на неделю раньше, 12 апреля.

Возле многих храмов Украинской православной церкви (Московского патриархата) собрались десятки и сотни верующих. В том числе и в одном из эпицентров эпидемии – Черновцах, где местная власть на прошлые выходные ввела особо жесткие карантинные меры.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, административные штрафы выписали трем священнослужителям, допустившим скопление людей, еще по 12 случаям материалы изучаются.

Заместитель Авакова Антон Геращенко в комментарии РБК-Украина назвал работу полиции на Вербное воскресенье удовлетворительной. "Были некоторые нарушения и отступления от карантина, но это не было тотальным явлением", – сказал Геращенко.

Замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) протоиерей Николай Данилевич также признает факт отдельных нарушений. Но подчеркивает, что их было не так много, с учетом того, что церковь является самой большой по числу приходов в стране.

На Пасху храмы УПЦ будут открыты, подтвердил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий в своем видеообращении во вторник.

"Сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах пасхальные богослужения будут совершаться. Те верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", – сказал он.

При этом, по словам митрополита, все желающие смогут увидеть пасхальную службу и по телевидению. Но прямого призыва к прихожанам оставаться дома митрополит так и не озвучил.

Примечательно, что глава материнской для УПЦ (МП) церкви, Русской православной церкви, патриарх Кирилл напротив, уже давно прямо призвал верующих временно отказаться от посещения храмов из–за пандемии коронавируса. "Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов", – заявил предстоятель РПЦ.

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий (Фото: president.gov.ua)

По словам Николая Данилевича, богослужение в любом случае будет проходить в храме за закрытыми дверьми и с участием не более 10 человек. А уже по окончанию службы все желающие по 1–2 человека смогут зайти в церковь, освятить пасхальную корзинку, поставить свечку, пообщаться со священником и т.д., но с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Предусмотрены и другие форматы: например, священники собирают адреса верующих и после освятят корзинки возле их домов или на лестничных площадках, в сельской местности – возле дворов, не заходя в дома и т.д.

"Больше всех пострадают регулярные верующие, они привыкли участвовать в пасхальной службе, для них вся эта ситуация будет больнее всего. А на тех, кто приходит просто освящать корзинки, это фактически никак не отразится. При этом, конечно, мы никого выгонять из храмов не будем, и полиция также не будет, как она об этом заявила", – сказал РБК-Украина Данилевич. По его прогнозам, из–за эпидемии количество пришедших в церкви на Пасху в любом случае будет гораздо меньше обычного.

При этом, согласно требованиям полиции, верующие все равно не должны собираться возле храмов, за этим будут следить полицейские, уточнил представитель УПЦ (МП).

Киево-Печерская лавра, находящаяся в управлении Украинской православной церкви, стала одним из локальных эпицентров вспышки коронавируса в столице. Общее число случаев подбирается к сотне. С 13 апреля лавру закрыли на карантин, входы и выходы контролирует полиция и Нацгвардия. В больницу попал и настоятель лавры митрополит Павел, также якобы заболевший коронавирусом.

Еще в начале марта митрополит Павел в своем видеообращении призывал всех ходить в церковь и, по сути, не обращать внимания на набиравшую ход эпидемию. "Молитесь, поститесь, ходите в храм, причащайтесь и причащайте детей маленьких... Все спешите в храм, читайте Псалтырь, Евангелие, обнимайте друг друга", – заявлял наместник Киево-Печерской лавры.

"Есть официальная позиция священного синода нашей церкви, которая очень правильно и корректно отреагировала на ситуацию, с призывами придерживаться санитарных норм, беречь себя и т.д. Если же кто-то говорил что-то другое, то это его личная ответственность", – прокомментировал РБК-Украина эту ситуацию Николай Данилевич.

Как рассказал РБК-Украина архиепископ Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий (Зоря), для прихожан их храмы открыты только во внеслужебное время. И то, согласно решению синода ПЦУ, в больших храмах одновременно смогут находиться только двое прихожан, а в малых – всего один.

Также возле храмов не могут создаваться очереди. И в целом ПЦУ подчеркивает, что согласно требованиям Нацполиции, верующие не могут собираться возле храмов ни в каких количествах, это будет считаться нарушением. А в самих храмах во время службы смогут находиться не более 10 человек: священники, чтецы, певцы, техперсонал, обеспечивающий прямую трансляцию.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал всех верующих оставаться дома на пасхальные праздники. "Для прихожан очень важно, чтобы призыв оставаться дома четко звучал на всех уровнях: предстоятеля, епископов, священнослужителей, как в нашей церкви. А если это не донести до паствы, то каждый верующий подумает: а почему бы мне одному не взять и не прийти в церковь? Мы от церкви делаем все, чтобы минимизировать риски, и в то же время, чтобы люди почувствовали великий праздник", – сказал изданию Евстратий.

Для этого будут организованы прямые трансляции церковных служб, в сельской местности священники будут делать обход домов и освящение пасхальных корзинок, "Укрпошта" организовала бесплатную доставку уже освященных пасок, также их можно купить в интернет-магазине.

А, в крайнем случае, если люди не смогли получить благословение, они сами смогут окропить свои корзинки святой водой после того, как будут прочитаны соответствующие молитвы во время церковной службы.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) также попытались максимально стимулировать своих прихожан оставаться дома. В храмы смогут войти лишь священнослужители, хор и те, кто нужен для трансляции, рассказал РБК-Украина руководитель департамента информации УГКЦ протоиерей Игорь Яцив. По его словам, сейчас священники на местах активно налаживают трансляции из храмов для своих прихожан.

"Уже Вербное воскресенье показало, что люди прислушиваются к нашим призывам не рисковать без лишней надобности, все нужные богослужебные элементы мы перевели в онлайн", – рассказал Яцив.

Дома святой водой можно будет и освятить пасхальные корзинки. Кроме того, предстоятель УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук на карантинный период ввел особые диспензы – временно освобождение от церковных обязанностей, в частности, посещать храм, исповедоваться и причащаться.

У иудеев на карантинный период пришелся свой большой праздник – Песах (с 8 по 16 апреля), а у мусульман с 23 апреля по 23 мая будет длиться священный месяц Рамадан. И те и другие карантин соблюдают очень строго.

Главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман рассказал РБК-Украина, что с началом карантинного периода синагоги были закрыты. "Для нас важны жизнь и здоровье людей. Мы запрещаем верующим приходить в синагогу. Вот в Израиле некоторые не слушались этих призывов от раввинов, и это имело плохие последствия", – сказал он. Онлайн-учебу в синагогах организовали через систему видеоконференций Zoom.

"Мы закрыли мечети, исламские культурные центры и другие наши заведения, мы выбрали для себя режим полного карантина. В мечетях находятся охрана и дежурный имам, на случай, если кто-то умрет и нужно будет прочитать молитву и провести похоронный обряд, или же родится ребенок, то есть сугубо для неотложных случаев", – рассказал изданию муфтий духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

По его словам, мусульмане в целом относятся с пониманием к карантинным мерам, поскольку в исламском мире уже много раз бывали большие эпидемии чумы и холеры, когда по несколько лет не совершался даже хадж – паломничество – в Мекку. И сейчас во многих мусульманских странах установлен крайне жесткий карантинный режим.

"Есть рекомендация пророка Мухаммеда: если узнаете, что где-то вспышка чумы, не едьте туда, а если вы оказались в месте, где вспышка чумы, то не покидайте это место. То есть, по сути, это рекомендация соблюдать карантин, и имамы объясняют это верующим", – добавил Исмагилов.

Как объяснил РБК-Украины замглавы МВД Антон Геращенко, сейчас полиция разрабатывает меры, которые смогут сделать карантин на Пасху более эффективным.

"Мы будем проводить разъяснительную работу, чтобы люди хотя бы не прикасались друг к другу. При этом есть разница: одно дело, когда люди собираются вместе на шашлыки, другое дело – когда они собираются у храмов, не зная друг друга и не зная, сколько людей придет туда еще", – сказал он.

Призывы светской власти и многих религиозных лидеров, похоже, оказали серьезный эффект. Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", 85% украинцев вообще не собираются идти в церковь на Пасху. Тогда как в середине марта таких было лишь 21%. А среди тех, кто все же собирается посетить пасхальное богослужение или просто освятить пасхальную корзинку, больше всего верующих УПЦ (МП) – 23%.