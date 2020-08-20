Принудительное лечение от алкоголизма: как правильно помочь зависимому

Алкоголизм – это серьезная болезнь, которая требует лечения. С алкоголиком нельзя просто договориться, убедить его или запугать. Также не стоит использовать кодирование или подшивание. Первый способ практически никогда не работает. А если человек и оказывается внушаемым, все равно, бросив пить, он не избавляется от психологических проблем, которые его к этому привели. А подшивать больного можно только после комплексного лечения, с его согласия и в том случае, когда он понимает серьезность процедуры
Поэтому важно осознавать, каким должно быть лечение алкоголиков. Многие пытаются решить проблему принудительно, но это редко дает положительный результат.
Принудительное лечение чаще всего предлагают в реабилитационных центрах. Такие заведения обычно «лечат» с помощью трудотерапии, жестокого обращения. Там практически нет психологов, которые будут работать с человеком, разбираться в причинах, искать способы ему действительно помочь избавиться от вредной привычки. Из-за этого большая часть тех, кто проходит такое «лечение» возвращается к употреблению алкоголя. А еще, они становятся агрессивными по отношению к родственникам, которые их туда отправили.
Поэтому помочь больному может только специализированная наркологическая клиника, где работают врачи с большим опытом. Именно они знают, как убедить человека, что ему нужна помощь.
Поэтому перед тем, как начать лечение, в центр лучше обратиться родственникам больного и описать ситуацию врачу. Он сможет хотя бы приблизительно понять, что происходит и дать рекомендации, как убедить больного обратиться за помощью. Только получив указания от специалиста, можно начинать убеждать больного прийти хоть на один сеанс.
Если человек придет в клинику добровольно – значительно увеличится шанс того, что он захочет полностью избавиться от зависимости, разобраться в ее причинах и, в будущем, начать новую жизнь без алкоголя.
Чтобы помочь больному с ним работают наркологи и психологи. Они объясняют, что происходит с организмом, почему алкоголь является проблемой, разбираются в причинах появления зависимости.
Такой комплексный подход к лечению предлагает клиника доктора Кадырова. Там можно получить все услуги на стационарном лечении, решить проблемы психологической и физической зависимости. Если кто-то из ваших близких страдает от зависимости – не пытайтесь лечить его принудительно. Обращайтесь, чтобы помочь избавиться от болезни раз и навсегда.