Примусове лікування від алкоголізму: як правильно допомогти залежному

Алкоголізм – це серйозна хвороба, яка потребує лікування. З алкоголіком неможливо просто домовитися, переконати його або залякати. Також не варто використовувати кодування або підшивання. Перший спосіб практично ніколи не працює. А людині і можна щось навіяти, все одно, кинувши пити, вона не позбудеться від психологічних проблем, які до цього призвели. А підшивати хворого можна тільки після комплексного лікування, з його згоди і в тому випадку, коли він розуміє серйозність процедури

Тому важливо усвідомлювати, яким має бути лікування алкоголіків. Багато хто вирішити проблему примусово, але це рідко дає позитивний результат.

Плюси і мінуси примусових заходів медичного характеру

Примусове лікування найчастіше пропонують в реабілітаційних центрах. Такі заклади зазвичай «лікують» за допомогою трудотерапії, а також в цих закладах з людьми жорстоко поводяться. Там практично немає психологів, які працюватимуть з людиною, будуть розбиратися в причинах, шукати способи дійсно допомогти позбутися шкідливої ​​звички. Через це велика частина тих, хто проходить таке «лікування» повертається до вживання алкоголю. А ще, вони стають агресивними по відношенню до родичів, які їх туди відправили.

Тому допомогти хворому може тільки спеціалізована наркологічна клініка де працюють лікарі з великим досвідом. Саме вони знають, як переконати людину, що їй потрібна допомога.

Перед тим, як почати лікування, в центр краще звернутися родичам хворого і описати ситуацію лікарю. Він зможе хоча б приблизно зрозуміти, що відбувається і дати рекомендації, як переконати хворого звернутися за допомогою. Тільки отримавши вказівки від фахівця, можна починати переконувати хворого прийти хоч на один сеанс.

Якщо людина прийде в клініку добровільно – значно збільшиться шанс того, що він захоче повністю позбутися залежності, розібратися в її причинах і, в майбутньому, почне нове життя без алкоголю.

Щоб допомогти хворому, з ним працюють наркологи та психологи. Вони пояснюють, що відбувається з організмом, чому алкоголь є проблемою, розбираються в причинах появи залежності.

Такий комплексний підхід до лікування пропонує клініка доктора Кадирова. Там можна отримати всі послуги на стаціонарному лікуванні, вирішити проблеми психологічної та фізичної залежності. Якщо хтось із ваших близьких страждає від залежності – не намагайтеся лікувати її примусово. Звертайтеся, щоб допомогти позбавитися від хвороби раз і назавжди.