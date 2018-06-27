Принципы выбора детской одежды на сайтах объявлений

Детки очень быстро растут, поэтому покупать новую одежду приходится чуть ли не каждый месяц. К сожалению, вещи для малышей по стоимости мало чем отличаются от вещей для взрослых. Чтобы сэкономить, можно воспользоваться альтернативой детским магазинам — например, сайтами объявлений.

Очень часто на онлайн-платформах (например, на https://besplatka.ua/) можно встретить практически новые вещи, которые одевались 1-2 раза. Объясняется такое очень просто: ребенок быстро вырос. Также попадается одежда с бирками, которую подарили друзья или родственники, но она не подошла по размеру. Какими принципами руководствоваться при выборе детских вещей?

Удобство и комфорт

Детская одежда должна быть удобной и не сковывать движений. Предпочтение стоит отдать натуральным тканям, поскольку синтетика не позволяет коже «дышать». В такой одежде очень жарко, она может стать причиной аллергии. Также обращайте внимание, чтобы вещи не были слишком тесными: это может вызвать раздражение. Лучший выбор для маленького ребенка — распашонки, ползунки на бретельках, рубашечки. Также удобны полукомбинезоны и «боди». Из материалов популярностью пользуется трикотаж. Он мягкий, приятный на ощупь и не мешает ребенку двигаться.

Безопасность

Выбирая одежду для малыша, особое внимание уделите безопасности. Проверьте, нет ли элементов, которые ребенок может оторвать и проглотить (например, объемных пуговиц). Также желательно, чтобы не было тугих резинок и толстых швов. Если на одежде все-таки есть пуговицы, убедитесь, что они крепко пришиты. Покупать слишком длинные футболки и рубашки не рекомендуется: их нужно постоянно заправлять, а это вряд ли понравится малышу.

Износостойкость

Молодые мамы знают не понаслышке, какими непоседливыми бывают дети. Одевая ребенка на прогулку, будьте готовы, что он попытается исследовать каждую лужу и испачкается с ног до головы. Чтобы не испортить вещи слишком частыми стирками, выбирайте износостойкие модели от проверенных брендов. При стирке придерживайтесь рекомендаций производителя.

Нужный размер

Одежду для ребенка стоит подбирать, учитывая его рост и вес. Чтобы новая вещь не стала тесной спустя месяц, покупайте на один размер больше. Слишком просторную одежду брать не стоит: малыш может в ней запутаться. Слишком тесная — также не подойдет, поскольку будет сковывать движения и натирать кожу.

Эстетичность

Красивая детская одежда не только радует мамин глаз, но и воспитывает вкус подрастающего малыша. Поэтому вещи стоит подбирать по цвету и стилю. Так, предпочтение стоит отдать моделям с яркими рисунками и аппликациями. При наличии декоративных элементов убедитесь, что они крепко пришиты. И, конечно же, не забывайте, что комфорт и удобство при выборе одежды для малыша — на первом месте.