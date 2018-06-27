Принципы выбора детской одежды на сайтах объявлений

Детки очень быстро растут, поэтому покупать новую одежду приходится чуть ли не каждый месяц. К сожалению, вещи для малышей по стоимости мало чем отличаются от вещей для взрослых. Чтобы сэкономить, можно воспользоваться альтернативой детским магазинам — например, сайтами объявлений.
Очень часто на онлайн-платформах (например, на https://besplatka.ua/) можно встретить практически новые вещи, которые одевались 1-2 раза. Объясняется такое очень просто: ребенок быстро вырос. Также попадается одежда с бирками, которую подарили друзья или родственники, но она не подошла по размеру. Какими принципами руководствоваться при выборе детских вещей?
Детская одежда должна быть удобной и не сковывать движений. Предпочтение стоит отдать натуральным тканям, поскольку синтетика не позволяет коже «дышать». В такой одежде очень жарко, она может стать причиной аллергии. Также обращайте внимание, чтобы вещи не были слишком тесными: это может вызвать раздражение. Лучший выбор для маленького ребенка — распашонки, ползунки на бретельках, рубашечки. Также удобны полукомбинезоны и «боди». Из материалов популярностью пользуется трикотаж. Он мягкий, приятный на ощупь и не мешает ребенку двигаться.
Выбирая одежду для малыша, особое внимание уделите безопасности. Проверьте, нет ли элементов, которые ребенок может оторвать и проглотить (например, объемных пуговиц). Также желательно, чтобы не было тугих резинок и толстых швов. Если на одежде все-таки есть пуговицы, убедитесь, что они крепко пришиты. Покупать слишком длинные футболки и рубашки не рекомендуется: их нужно постоянно заправлять, а это вряд ли понравится малышу.
Молодые мамы знают не понаслышке, какими непоседливыми бывают дети. Одевая ребенка на прогулку, будьте готовы, что он попытается исследовать каждую лужу и испачкается с ног до головы. Чтобы не испортить вещи слишком частыми стирками, выбирайте износостойкие модели от проверенных брендов. При стирке придерживайтесь рекомендаций производителя.
Одежду для ребенка стоит подбирать, учитывая его рост и вес. Чтобы новая вещь не стала тесной спустя месяц, покупайте на один размер больше. Слишком просторную одежду брать не стоит: малыш может в ней запутаться. Слишком тесная — также не подойдет, поскольку будет сковывать движения и натирать кожу.
Красивая детская одежда не только радует мамин глаз, но и воспитывает вкус подрастающего малыша. Поэтому вещи стоит подбирать по цвету и стилю. Так, предпочтение стоит отдать моделям с яркими рисунками и аппликациями. При наличии декоративных элементов убедитесь, что они крепко пришиты. И, конечно же, не забывайте, что комфорт и удобство при выборе одежды для малыша — на первом месте.