Принципи вибору дитячого одягу на сайтах оголошень

Дітки дуже швидко ростуть, тому купувати новий одяг доводиться мало не кожен місяць. На жаль, речі для малюків за вартістю мало чим відрізняються від речей для дорослих. Щоб заощадити, можна скористатися альтернативою дитячим магазинам - наприклад, сайтами оголошень.

Дуже часто на онлайн-платформах (наприклад, на https://besplatka.ua/) можна зустріти практично нові речі, які одягалися 1-2 рази. Пояснюється таке дуже просто: дитина швидко виріс. Також трапляється одяг з бірками, яку подарували друзі або родичі, але вона не підійшла за розміром. Якими принципами керуватися при виборі дитячих речей?

Зручність і комфорт

Дитячий одяг має бути зручним і не сковувати рухів. Перевагу варто віддати натуральним тканинам, оскільки синтетика не дозволяє шкірі «дихати». В такому одязі дуже жарко, вона може стати причиною алергії. Також звертайте увагу, щоб речі не були занадто тісними: це може викликати роздратування. Кращий вибір для маленької дитини - сорочечки, повзунки на бретельках, сорочечки. Також зручні напівкомбінезони і «боді». З матеріалів популярністю користується трикотаж. Він м'який, приємний на дотик і не заважає дитині рухатися.

Безпека

Вибираючи одяг для малюка, особливу увагу приділіть безпеки. Перевірте, чи немає елементів, які дитина може відірвати і проковтнути (наприклад, об'ємних гудзиків). Також бажано, щоб не було тугих гумок і товстих швів. Якщо на одязі все-таки є гудзики, переконайтеся, що вони міцно пришиті. Купувати занадто довгі футболки і сорочки не рекомендується: їх потрібно постійно заправляти, а це навряд чи сподобається малюкові.

Зносостійкість

Молоді мами знають не з чуток, якими непосидючими бувають діти. Одягаючи дитину на прогулянку, будьте готові, що він спробує дослідити кожну калюжу і забрудниться з ніг до голови. Щоб не зіпсувати речі занадто частими праннями, вибирайте зносостійкі моделі від перевірених брендів. При пранні дотримуйтесь рекомендацій виробника.

Потрібний розмір

Одяг для дитини варто підбирати, враховуючи його зріст і вагу. Щоб нова річ не стала тісною через місяць, купуйте на один розмір більше. Занадто просторий одяг брати не варто: малюк може в ній заплутатися. Занадто тісний - також не підійде, оскільки буде сковувати рухи і натирати шкіру.

Естетичність

Красива дитячий одяг не тільки радує мамин очей, але і виховує смак підростаючого малюка. Тому речі варто підбирати за кольором і стилю. Так, перевагу варто віддати моделям з яскравими малюнками та аплікаціями. При наявності декоративних елементів переконайтеся, що вони міцно пришиті. І, звичайно ж, не забувайте, що комфорт і зручність при виборі одягу для малюка - на першому місці.