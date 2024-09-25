Принципова позиція. Коломойский пояснив чому не збирається платити заставу

Сьогодні, 25 вересня, Шевченківський районний суд міста Києва відмовив у зміні запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського із застави у розмірі 1 млрд 877 млн 360 тисяч гривень на домашній арешт або особисте зобовʼязання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН .

Відповідне рішення оголосив слідчий суддя Олексій Глянь, який повідомив, що ця ухвала про відмову у задоволенні клопотання змінити запобіжний захід оскарженню не підлягає.

Під час судового засідання Коломойський пояснив, чому відмовляється вносити визначену судом заставу у розмірі 1 млрд 877 млн 360 тисяч гривень.

"Я вважаю, що це кримінальний рекет, який йде з самого верху. І з самого початку мені казали про те, що буде 3 мільярди з чимось, ще до того, як мене посадили. Мене попередили працівники служби СБУ у високих чинах, що буде мільярдна застава", - наголосив Коломойський.

Бізнесмен зазначив, що розмір застави впродовж останнього року змінився з близько 3,9 млрд до 1,8 млрд гривень.

"Сама головна задача, щоб я сидів у в'язниці. Ось я сиджу", - пояснив Коломойський.

За його словами, відмова вносити заставу - це принципова позиція.

"Бо я вважаю, що це рекет на державному рівні із використанням усіх силових структур, і в тому числі судової влади. Мене взяли як заручника, посадили до в'язниці та вимагають гроші", - наголосив Коломойський.

Своєю чергою, адвокат В'ячеслав Краглевич нагадав, що кінцевий строк тримання Коломойського під вартою мав закінчитися 2 вересня 2024 року, однак сторона обвинувачення подавала клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на заставу.

Водночас Краглевич зазначив, що Коломойський не буде сплачувати будь-який розмір застави, який буде визначений судом.

"Ми просимо змінити цей запобіжний захід, який зараз встановлений, з застави відповідно на домашній арешт... або встановити відповідно особисте зобов'язання", - звертався до суду Краглевич.

Своєю чергою, адвокат Олександр Лисак наголосив, що застава не внесена, бо є непомірною. За його словами, Коломойський не вважає за потрібне вносити будь-які кошти, бо відсутня обґрунтована підозра і відсутні ризики, на основі яких була оголошена підозра.

Крім того, адвокат Олег Пушкар відзначив, що останній рік, під час тримання Коломойського під вартою, жоден ризик, про який каже сторона обвинувачення, не виправдався. Зокрема, Коломойський не намагався сховатися, ні на кого не впливав, ніякі документи не знищував.