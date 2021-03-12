Принципиальное невыполнение карантина: в Буковеле откроют дополнительные блокпосты

На территории села Поляница, который находится возле туристического комплекса "Буковель", введут дополнительные блокпосты. Так, беспрепятственно передвигаться смогут только местные жители.

Об этом заявил начальник Национальной полиции в Ивано-Франковской области Владимир Голубош на брифинге.

"У нас на въездах работает 14 постов, 8 дополнительно в середине области ... С 10 марта работают 10 мобильных групп на территории Буковель... Будут введены дополнительные посты в селе Поляница. Будут иметь возможность передвигаться беспрепятственно, при соблюдении карантинных требований, только местные жители или имеют место работы в этом населенном пункте", - рассказал он.

Голубош отметил, что всего в Буковеле было составлен 51 административный протокол.

"На сегодня составлено 51 админпротокол - 26 на операторов подъемников, другие на предпринимателей, в том числе пункты проката", - добавил он.

Кроме того, глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук отметил, что в регионе не выполняются решения комиссии ТЭБ и ЧС.

"На самом деле в актах комиссии ТЭБ и ЧС было достаточно выписано карантинных ограничений. Но мы столкнулись с принципиальным невыполнением решений комиссии. Кто-то сказал, что оно носит рекомендательный характер", - заявил он.

Отметим, что Ивано-Франковская область находится в "красной" зоне карантина. В регионе запрещена работа кафе, ресторанов и общественного транспорта, однако горнолыжный курорт продолжает работать.