Принцесса Лихтенштейна поднимет вопрос допуска Красного Креста к украинским политзаключенным

Эта договоренность была достигнута во время встречи принцессы с президентом Украины

Принцесса Княжества Лихтенштейн София, которая является одним из руководителей Международного Комитета Красного Креста (МККК), поднимет вопрос об обеспечении регулярного допуска и гуманитарной помощи МККК украинским политзаключенным. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

Отмечается, что 8 июня Порошенко встретился с родственниками заложников и политзаключенных, содержащихся на временно оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации. Участники встречи обсудили проблемный вопрос допуска международных миссий, консулов ​​и уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека к незаконно удерживаемым украинцам.

"Глава государства сообщил, что во время встречи с принцессой Княжества Лихтенштейн Софией, которая является одним из руководителей Международного Комитета Красного Креста, было договорено, что она поднимет вопрос об обеспечении регулярного допуска и гуманитарной помощи МККК украинским политзаключенным", - говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко также обратился к уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой осуществить необходимые шаги, чтобы получить возможность посетить политзаключенных в оккупированном Крыму.

Напомним, президент Петр Порошенко поддерживает создание консультативно-координационного совета при президенте по освобождению украинских политзаключенных.