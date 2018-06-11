Порошенко поддерживает создание консультативного совета по освобождению политзаключенных

Президент поручил подготовить соответствующий указ

Президент Петр Порошенко поддерживает создание консультативно-координационного совета при президенте по освобождению украинских политзаключенных. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

Отмечается, что 8 июня Порошенко встретился с родственниками заложников и политзаключенных, содержащихся на временно оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации. В ходе встречи заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз зачитал обращение заключенного Владимира Балуха, который голодает уже более 80 дней.

"Считаю, что создание консультативно-координационного совета при президенте Украины значительно повысит эффективность действий государства по освобождению политзаключенных, защите прав и свобод граждан Украины во временно оккупированном Крыму и качественно улучшит информационную составляющую в борьбе с российской пропагандой", - говорится в письме Балуха.

Подчеркивается, что Порошенко поддержал создание такого совета, поручил проработать этот вопрос и подготовить соответствующий указ.

Напомним, президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин считает, что говорить об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией "пока преждевременно".