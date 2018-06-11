Принцеса Ліхтенштейну підніме питання допуску Червоного Хреста до українських політв’язнів

Цієї домовленості було досягнуто під час зустрічі принцеси з президентом України

Принцеса Князівства Ліхтенштейн Софія, яка є одним із керівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), підніме питання про забезпечення регулярного допуску та гуманітарної допомоги МКЧХ українським політв’язням. Про це повідомляє прес-служба Верховної ради.

Зазначається, що 8 червня Порошенко зустрівся із родичами заручників та політв’язнів, які утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Російській Федерації. Учасники зустрічі обговорили проблемне питання допуску міжнародних місій, консулів та уповноваженого Верховної ради України з прав людини до незаконно утримуваних українців.

"Глава держави повідомив, що під час зустрічі із принцесою Князівства Ліхтенштейн Софією, яка є одним із керівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, було домовлено, що вона підніме питання про забезпечення регулярного допуску та гуманітарної допомоги МКЧХ українським політв’язням", - сказано у повідомленні.

Крім того, Порошенко також звернувся до уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової здійснити необхідні кроки, щоб отримати можливість відвідати політв’язнів в окупованому Криму.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підтримує створення консультативно-координаційної ради при президенті зі звільнення українських політв'язнів.