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Принцеса Ліхтенштейну підніме питання допуску Червоного Хреста до українських політв’язнів

НовиниПолітика    11.06.2018 - 10:55
Фото: візит принца і принцеси Ліхтенштейну в Україну (president.gov.ua)
Фото: візит принца і принцеси Ліхтенштейну в Україну (president.gov.ua)

Цієї домовленості було досягнуто під час зустрічі принцеси з президентом України

Принцеса Князівства Ліхтенштейн Софія, яка є одним із керівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), підніме питання про забезпечення регулярного допуску та гуманітарної допомоги МКЧХ українським політв’язням. Про це повідомляє прес-служба Верховної ради.

Зазначається, що 8 червня Порошенко зустрівся із родичами заручників та політв’язнів, які утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Російській Федерації. Учасники зустрічі обговорили проблемне питання допуску міжнародних місій, консулів та уповноваженого Верховної ради України з прав людини до незаконно утримуваних українців.

"Глава держави повідомив, що під час зустрічі із принцесою Князівства Ліхтенштейн Софією, яка є одним із керівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, було домовлено, що вона підніме питання про забезпечення регулярного допуску та гуманітарної допомоги МКЧХ українським політв’язням", - сказано у повідомленні.

Крім того, Порошенко також звернувся до уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової здійснити необхідні кроки, щоб отримати можливість відвідати політв’язнів в окупованому Криму.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підтримує створення консультативно-координаційної ради при президенті зі звільнення українських політв'язнів.

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Теги публікації: Порошенко Петро, Красный Крест, Лихтенштейн, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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