Супруга королевы Британии принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце. Он сегодня вернулся к супруге в Виндзорский замок.
Об этом сообщает британское агентство The Sun.
Сегодня журналисты британских СМИ заметили, как принца Филиппа вывезли из больницы Edward VII King в Лондоне, где он находился после операции на сердце. Позже автомобиль с 99-летним принцем прибыл в Виндзор.
"Принц Филипп вернулся в Виндзорский замок после лечение от инфекции и успешного лечения ранее существовавшего состояния", - рассказал агентству представитель Букингемского дворца.
Собеседник The Sun в Букингемском дворце добавил, что супруг королевы вернулся из больницы в "хорошем настроении".
Напомним, 17 февраля стало известно, что принц Филипп оказался в больнице Edward VII King. В Букингемском дворце утверждали, что супруга королевы госпитализировали в рамках "меры предосторожности".
В начале марта принца Филиппа перевели в другую больницу. Супруга британской королевы перевели в больницу Святого Варфоломея.