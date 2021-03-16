UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце

Автор: Дмитрий Левицкий

Супруга королевы Британии принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце. Он сегодня вернулся к супруге в Виндзорский замок.

Об этом сообщает британское агентство The Sun.

Сегодня журналисты британских СМИ заметили, как принца Филиппа вывезли из больницы Edward VII King в Лондоне, где он находился после операции на сердце. Позже автомобиль с 99-летним принцем прибыл в Виндзор.

"Принц Филипп вернулся в Виндзорский замок после лечение от инфекции и успешного лечения ранее существовавшего состояния", - рассказал агентству представитель Букингемского дворца.

Собеседник The Sun в Букингемском дворце добавил, что супруг королевы вернулся из больницы в "хорошем настроении".

Напомним, 17 февраля стало известно, что принц Филипп оказался в больнице Edward VII King. В Букингемском дворце утверждали, что супруга королевы госпитализировали в рамках "меры предосторожности".

В начале марта принца Филиппа перевели в другую больницу. Супруга британской королевы перевели в больницу Святого Варфоломея.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Великобританияболезньпринц Филипп
Читайте также
Британия нарастит потенциал для проведения кибератак, - Джонсон
Жену Асада могут лишить гражданства Британии за подстрекательство к террору
Прогноз погоды