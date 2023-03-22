Принц Вільям таємно відвідав військову базу Жешув поблизу українського кордону

З міркувань безпеки візит тримався в секреті доти, доки принц не покинув базу.

Принц Вільям зустрівся з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком і військовослужбовцями територіальних сил оборони Польщі, щоб дізнатися про підтримку, яку вони надають Україні, похваливши їхню "пристрасть" і "рішучість захищати наші спільні свободи".

Принц також зустрівся з британськими солдатами, дислокованими в цьому регіоні, і поцікавився їхнім досвідом роботи в Польщі та підтримки України.

Принц Вільям також відвідає Варшаву і центр розміщення, який допомагає українським сім'ям, що втекли від війни.

Крім того, в рамках дводенної поїздки принц Вільям покладе вінок до могили Невідомого солдата у Варшаві. Цей жест повторює візит покійної королеви і герцога Единбурзького, які поклали вінок 1996 року.

Принц Уельський також має зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою в президентському палаці.

Фото: принц Вільям у Жешуві (twitter.com/royalfocus1)

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Британії Аннабель Голді заявила, що Лондон передасть Україні снаряди зі збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2.

Крім того, прем'єр Британії Ріші Сунак повідомляв, що танки Challenger 2 прибудуть до України у березні.

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