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Принц Уильям разрешил самолетам скорой помощи дозаправляться во дворе Кенсингтонского дворца

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 07:47
Принц Уильям разрешил самолетам скорой помощи дозаправляться во дворе Кенсингтонского дворца
Иллюстративное фото (twitter.com/KensingtonRoyal)

Медикам больше не придется тратить время на то, чтобы добраться до заправочной базы в Уотфорде

В рамках борьбы с коронавирусом принц Уильям разрешил британским самолетам скорой помощи приземляться для дозаправки на частной площадке Кенсингтонского дворца. Об этом сообщает Evening Standard.

Благодаря такому решению медикам больше не придется тратить время на то, чтобы добраться до ближайшей заправочной базы в Уотфорде и они смогут спасти больше жизней.

Ранее частная посадочная площадка использовалось в основном для вертолетов королевской семьи.

По последним данным университета Джона Хопкинса, коронавирусом в Великобритании заразились191 832, из них почти 28 809 человек скончались.

Напомним, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, страна прошла пик заболеваемости на коронавирус и уже на следующей неделе правительство обнародует план по снятию карантинных ограничений, введенных из-за пандемии.

Ранее правительство Великобритании расширило список граждан, которые имеют право пройти тест на коронавирус. Возможность пройти тестирование на COVID-19 получили граждане, которые работают не из дома, все жители и персонал домов престарелых, а также граждане старше 65 лет при наличии симптомов. До этого тестирование проводилось всем медработникам.

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