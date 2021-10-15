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Принц Уильям раскритиковал богатых за полеты в космос: "Восстановите эту планету"

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Великобритания, Пятница 15 октября 2021 01:25
Принц Уильям раскритиковал богатых за полеты в космос: "Восстановите эту планету" Фото: принц Уильям, герцог Кембриджский (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Британский принц Уильям раскритиковал богатейших людей мира за космические гонки и космический туризм, на которые тратятся огромные деньги. По его словам, сначала нужно спасти эту планету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В интервью ВВС Уильям заявил, что для начала нужно решить проблемы на Земле, а потом покорять космос.

"Нам нужны величайшие умы и умы мира, сосредоточенные на попытках восстановить эту планету, а не на поисках следующего места, где можно было бы жить", - сказал Уильям.

Уильям выразил беспокойство по поводу мира, который унаследуют его собственные дети. По его словам, было бы "абсолютной катастрофой", если бы его 8-летний старший сын принц Джордж через 30 лет поднял бы же вопросы.

"Молодые люди сейчас растут там, где их будущее постоянно находится под угрозой. Это очень нервирует и, знаете ли, вызывает беспокойство", - сказал принц.

Он также призвал мировых лидеров претворить слова в жизнь на саммите по климату в Великобритании, известном как COP26. Она пройдет в октябре-ноябре месяце в Глазго.

"Я думаю, что для COP важно очень ясно и очень честно сообщить о проблемах и возможных решениях", - сказал Уильям.

Напомним, что актер сериала "Звездный путь" летит в космос. Туристический полет Blue Origin состоится 12 октября.

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