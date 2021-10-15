Принц Вільям розкритикував багатих за польоти в космос: "Відновіть цю планету"

Британський принц Вільям розкритикував найбагатших людей світу за космічні гонки та космічний туризм, на які витрачаються величезні гроші. За його словами, спочатку потрібно врятувати цю планету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

В інтерв'ю ВВС Вільям заявив, що для початку потрібно розв'язувати проблеми на Землі, а потім підкорювати космос.

"Нам потрібні найбільші уми й уми світу, зосереджені на спробах відновити цю планету, а не на пошуках наступного місця, де можна було б жити", - сказав Вільям.

Вільям висловив занепокоєння з приводу світу, який успадкують його власні діти. За його словами, було б "абсолютною катастрофою", якби його 8-річний старший син принц Джордж через 30 років підняв би ті ж питання.

"Молоді люди зараз ростуть там, де їх майбутнє постійно знаходиться під загрозою. Це дуже нервує і, знаєте, викликає занепокоєння", - сказав принц.

Він також закликав світових лідерів втілити слова в життя на саміті з клімату у Великобританії, відомому як COP26. Вона пройде в жовтні-листопаді місяці в Глазго.