"Принижували та били": на українців напали біля магазину в Польщі

У Варшаві троє чоловіків напали на групу українців біля магазину. Поліція підтвердила, що мотивом була саме національність постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Raport Warszawski.
Інцидент стався минулого четверга. Біля магазину невідомі чоловіки напали на групу молодих українців.
Нападники не зупинилися на образах - троє з них жорстоко побили іноземців. Жінка, яка супроводжувала потерпілих, викликала поліцію та записала весь інцидент на свій телефон.
На місце події прибули співробітники слідчої групи з Бялоленки. Вони забезпечили доказову базу, опитали свідків та склали описи винних.
Через травми, отримані однією з потерпілих, було викликано швидку медичну допомогу.
"Поліція негайно розпочала операції з ідентифікації та затримання нападників", - наголосив головний суперінтендант Пауліна Онишко.
Ключовим доказом виявився запис, зроблений свідком. Слідчі проаналізували відеозапис та встановили особи винних. Наступного дня патруль заарештував 41-річного чоловіка. Через кілька годин у квартирі в Бялоленці було заарештовано ще двох: 28-річного та 36-річного.
Під час обшуку офіцери знайшли мефедрон, у зберіганні якого зізнався старший із затриманих.
Усім трьом чоловікам було висунуто звинувачення.
Розслідування здійснює прокуратура варшавського району Прага-Пулноц. Суд взяв підозрюваних під поліцейський нагляд.
Кожному з них заборонено контактувати з потерпілими та іншими співпідсудними. Напад та образа за національною ознакою караються позбавленням волі на строк до п'яти років. Рецидивістам може загрожувати суворіше покарання.
Зауважимо, що на початку року у готелі польського міста Краків знайшли тіла двох чоловіків.
Як з’ясували слідчі, одним із загиблих виявився 58-річний громадянин України, який проживав у цьому номері впродовж останніх двох років.
До того у польському селі Рокіцини арештували чоловіка та сімейну пару за підозрою у вбивстві українського заробітчанина.