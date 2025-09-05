"Принижували та били": на українців напали біля магазину в Польщі

Інцидент стався минулого четверга. Біля магазину невідомі чоловіки напали на групу молодих українців.

Нападники не зупинилися на образах - троє з них жорстоко побили іноземців. Жінка, яка супроводжувала потерпілих, викликала поліцію та записала весь інцидент на свій телефон.

На місце події прибули співробітники слідчої групи з Бялоленки. Вони забезпечили доказову базу, опитали свідків та склали описи винних.

Через травми, отримані однією з потерпілих, було викликано швидку медичну допомогу.

"Поліція негайно розпочала операції з ідентифікації та затримання нападників", - наголосив головний суперінтендант Пауліна Онишко.

Швидка реакція та арешти

Ключовим доказом виявився запис, зроблений свідком. Слідчі проаналізували відеозапис та встановили особи винних. Наступного дня патруль заарештував 41-річного чоловіка. Через кілька годин у квартирі в Бялоленці було заарештовано ще двох: 28-річного та 36-річного.

Під час обшуку офіцери знайшли мефедрон, у зберіганні якого зізнався старший із затриманих.

Усім трьом чоловікам було висунуто звинувачення.

41-річного чоловіка притягнуть до відповідальності за його участь у нападі.

28-річному чоловікові також було пред'явлено звинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень, образі особи за національністю та погрозах свідку.

36-річному чоловікові було пред'явлено звинувачення у нападі, образі та зберіганні наркотиків - у його випадку обтяжуючою обставиною є рецидивізм.

Рішення суду та подальше провадження

Розслідування здійснює прокуратура варшавського району Прага-Пулноц. Суд взяв підозрюваних під поліцейський нагляд.

Кожному з них заборонено контактувати з потерпілими та іншими співпідсудними. Напад та образа за національною ознакою караються позбавленням волі на строк до п'яти років. Рецидивістам може загрожувати суворіше покарання.