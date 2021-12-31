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Не может принимать пищу: адвокат рассказал о самочувствии Саакашвили

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Грузия, Пятница 31 декабря 2021 23:41
Не может принимать пищу: адвокат рассказал о самочувствии Саакашвили Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили до сих пор не может принимать пищу. Об этом рассказал его адвокат Шота Тутберидзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия онлайн.

По его словам, политик еще не закончил реабилитационный курс после голодовки, поэтому его самочувствие не улучшилось. Его вес сейчас меньше, чем был после того, когда он прекратил голодовку. Саакашвили до сих пор не может принимать самостоятельно пищу.

"Состояние здоровья, естественно, в этих условиях не улучшится и остается по-прежнему тяжелым. Он практически не может принимать пищу, курс его лечения не завершен. Также сложны его медицинские показатели во всех аспектах", - заявил Тутберидзе.

Также он отметил, что бывшему президенту ограничили коммуникацию и адвокатам не позволяют обмениваться с ним письмами, что является ограничением прав осужденного.

Также к Саакашвили не пускают и его личного врача, но адвокат требует допустить в тюрьму консилиум врачей.

Тутберидзе подчеркнул, что Саакашвили готов бороться дальше.

"Межу тем, пусть никто не создает себе иллюзий, чтобы представить Саакашвили ослабленным, сложившим оружие человеком, наоборот, несмотря на эти очень большие травмы и пытки, которым он подвергся и подвергается, он сохраняет боеспособность, поддерживает коммуникацию со своими соратниками и, естественно, намерен бороться до тех пор, пока грузинский народ не победит в этой борьбе, и напрямую не одолеет Российскую Федерацию", - заявил адвокат.

Напомним, что Саакашвили вывезли из госпиталя и повезли в тюрьму. Омбудсмен отметил, что это сделали против его воли.

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Михаил Саакашвили Грузия
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